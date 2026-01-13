大埔民政專員陳巧敏出任七年換人　與助理食環署長鍾慧婷「對調」

一周內，三區民政事務專員換人。出任大埔民政專員長達七年的陳巧敏，明天（13日）起有新崗位，助理食環署長鍾慧婷接替其職務。《香港01》獲悉，今次安排屬「對調」，意味陳巧敏將到食環署工作。日前元朗民政專員換人，運輸及物流局馬富威接替胡天祐，兩人都是「對調」崗位。



1月6日，大埔區議會開會，議程包括討論宏福苑災民安置。兼任區議會主席的大埔民政專員陳巧敏主持會議。（梁鵬威攝）

改制後陳巧敏在任民政專員最長

公務員一般三年一調，陳巧敏是選舉改制後，在任地區民政專員最長的一位，同時兼任大埔區議會主席，以及大埔關愛隊總指揮。她在任期間，曾「拋橋」提振地區經濟，首次在大埔林村設夜光許願樹，夜光寶牒等，又建議農曆新年林村設夜市，情人節於大埔藝術中心辦「藝文青夜市」。

另外，陳巧敏又曾與地區聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」，舉行500架無人機的表演，於林村河夜空拼砌多個具大埔特色的圖案，成效受地區認可。

任內經歷宏福苑大火災

任期結束前一個多月，大埔經歷宏福苑大火災，宏福苑維修工程疑涉貪污，業主立案法團新舊主席均被廉政公署拘捕，大埔民政處曾列席宏福苑法團會議，當時處方有否察覺異樣，也受公眾關注。

在大埔宏福苑火災中殉職的消防隊目（追授）何偉豪昨日（19日）舉殯，靈車到宏福苑外路祭時，大埔民政專員陳巧敏以一身黑白色配有圖案連身裙示身，非全黑素色而被批欠常識，及不莊重。(資料圖片/羅國輝攝)

火災中殉職消防隊目何偉豪舉殯當天，靈車到宏福苑外路祭時，陳巧敏以一身黑白色配有圖案連身裙出席，有網民批評衣著欠莊重，她事後就路祭儀式衣着選擇引起關注由衷致歉。

新任大埔民政事務專員鍾慧婷。（政府新聞處）

陳巧敏料與助理食環署長鍾慧婷「對調」

食物環境衞生署助理署長（街市發展）鍾慧婷明日（14日）起接替陳巧敏，出任大埔民政專員。鍾慧婷加入政務職系16年，曾於財經事務及庫務局、教育局、發展局、前政策創新與統籌辦事處和前食物及衞生局工作。

元朗民政專員同樣「對調」

政府一如以往未有交代民政專員離開崗位後的去向，不過《香港01》獲悉，今次安排屬「對調」，意味陳巧敏將到食環署工作。日前元朗民政專員換人，運輸及物流局首席助理秘書長馬富威接替原專員胡天祐，兩人都是「對調」崗位。