香港網安奪旗賽採用高度貼近網絡運作　聖言中學奪最佳學校獎

網絡安全已成為全球關注且人才緊缺的關鍵領域。第六屆「香港網安奪旗賽2025」，吸引約1,940名年輕選手參加，創歷屆新高，今年首度採用高度貼近真實企業網絡運作的「攻防對抗模式」，親身體驗黑客攻擊手段。參賽隊伍除本地精英外，更包括來自內地、亞洲及歐洲的國際隊伍同台競技；「最佳學校獎」則由聖言中學奪得。



第六屆「香港網安奪旗賽2025」參賽選手在貼近真實企業網絡防護運作的「攻防戰」模式，專注查找系統漏洞、分析攻擊路徑，親身體驗實戰網安任務。（生產力促進局圖片）

「香港網安奪旗賽2025」由數字政策辦公室、生產力促進局及轄下的香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）合辦。生產力局表示，今年首度採用高度貼近真實企業網絡運作的「攻防對抗模式」，讓參賽者在模擬真實威脅的環境中，親身體驗黑客攻擊手段、系統弱點分析、情報搜集與團隊協作應變，突破傳統課堂理論框架，於有限時間內完成多項任務，累積實戰經驗並建立信心。

今年參加人數較去年約1,385人上升近四成，創歷屆新高。參賽隊伍除本地精英外，更包括來自內地、亞洲及歐洲的國際隊伍同台競技，促進跨地域技術交流與協作。最終由三支本地隊伍及一支海外隊伍分別奪得中學組、大專組、公開組及國際組金獎。

其中中學組金銀銅獎，依次由聖言中學、聖類斯中學及拔萃男書院奪得，聖言中學同時獲最佳學校獎。

「香港網安奪旗賽2025」今年踏入第六個年頭，持續吸引海內外網絡安全高手參與。（生產力促進局圖片）

國際組金獎隊伍 W&M成員分享說，他們的成員有來自山西、廣東及北京，第一次一起參加「香港網安奪旗賽」，題目針對攻防對抗模式，需要尋找所有保安漏洞，然後邊修復，邊攻擊其他隊伍，過程有些漏洞被其他隊伍先找到及發動攻擊，所以分數咬得很緊，十分緊張刺激。他們也用了很多AI技術來輔助，比如用AI協助分析漏洞、完善攻擊方式，認為未來AI可能會更深入協助漏洞查找、程式碼分析等，但現階段還不能完全依賴，需要結合人來判斷。

「香港網安奪旗賽2025」今年踏入第六個年頭，持續吸引海內外網絡安全高手參與。（生產力女進局圖片）

數字政策辦公室助理數字政策專員（項目管理及網絡安全）陳慧中在頒獎典禮上致辭。（生產力促進局圖片）

數字辦助理數字政策專員（項目管理及網絡安全）陳慧中在致辭時指出，數字辦一直與學界及業界夥伴緊密合作，共同推動各項人才培養計劃，為香港建設更安全的數碼環境。她表示，「香港網安奪旗賽」已發展成香港最具聲望的網絡安全競賽之一，這不僅是一場技術較量，更是一個促進新一代網絡安全專家交流聯繫、知識分享與社群建設的平台。

生產力局網絡安全及數碼轉型部總經理孫國偉工程師表示，希望透過高強度模擬實戰競賽，全方位提升參賽者在網絡防禦的技術能力，同時促進不同地區年輕網絡安全專才的互動，為香港培育具國際競爭力的網絡安全新一代，為本地產業建立穩固及持續的人才梯隊。他指今年的賽事決賽更首次引入模擬現實世界的網絡安全運作模式，讓參賽隊伍能同時體驗現代網絡安全團隊在攻防的雙重角色，對培養實用技能及事件應對能力具有重要意義。

生產力局網絡安全及數碼轉型部總經理孫國偉工程師在頒獎典禮上致辭。（生產力促進局圖片）

第七屆「香港網安奪旗賽」將於今年11月舉辦，生產力局表示，屆時將引入更多創新攻防元素與玩法，並繼續設立國際組別，為本地選手提供與國內外精英交流的技術平台。比賽將於今年9月起接受報名，優勝隊伍可晉級2027年2月的現場決賽，爭奪最高殊榮。

為進一步提升社會的網絡安全意識，HKCERT今年聯同數字辦及警務處網絡安全及科技罪案調查科推出「共建安全網絡2026」宣傳計劃，透過多元教育活動推廣安全上網文化。其中更舉辦 「用AI製作四格漫畫」 創意比賽，鼓勵公眾善用AI工具並加強對資訊安全的認知。

在企業管治層面上，HKCERT將就《香港網絡安全展望2026》中揭示的人工智能應用及供應鏈安全等新興風險發布系列實用指引，協助企業建立穩健防護框架。尤其在AI治理， HKCERT的指引將涵蓋AI系統安全評估、員工使用公共AI平台的合規守則、敏感資料輸入管控，以及如何監測與防禦AI輔助攻擊等實務建議，協助企業從管治、技術與意識三方面，系統性強化網絡韌性。