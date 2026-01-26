《香港01》經濟高峰論壇｜梁振英：香港須戒虛務實　倡升格金發局

《香港01》今日（26日）舉行經濟高峰論壇2025，全國政協副主席梁振英擔任主禮嘉賓致開幕辭，梁振英認為，香港對比紐約、倫敦及東京等國際金融中心，仍有大量金融服務尚未開發，建議盡快將金融發展局升格至法定機構，以主動帶領香港國際金融業務的推廣與發展。



全國政協副主席梁振英今日在《香港01》經濟高峰論壇致辭表示，香港對比紐約、倫敦及東京等國際金融中心，仍有大量金融服務尚未開發，建議將金發局升格為法定機構。

《香港01》1月26日舉行經濟高峰論壇，全國政協副主席梁振英（中）在論壇致辭。圖左為《香港01》行政總裁蘇曉婷；圖右為《香港01》首席媒體戰略官馮德雄。

《香港01》今日舉行經濟高峰論壇。

香港已擺脫過去內耗 「戒虛務實」將發展目標轉化為具體行動

梁振英指出，香港在國家改革開放進程中的地位獨特，隨著國家加大支持力度，加上香港已擺脫過去的內耗，正是發展經濟的黃金時機。他形容，做生意講求「執行」，目前香港最需要的是「戒虛務實」，將發展目標轉化為具體的行動計劃。

股市非金融業全部 仍有大量金融服務尚未開發

談到金融業發展，梁振英強調股市並非金融業的全部，認為香港對比紐約、倫敦及東京等國際金融中心，仍有大量金融服務尚未開發。他又指，在其他機構負責執行監管的同時，本港亦需要專責發展的機構，帶領推動國際金融業務，提升香港國際金融中心地位，建議盡快將金融發展局升格至類似貿發局的法定機構。

+ 2

發展經濟要「戒浮」、「戒窄」及「戒短視」

梁振英又提出發展經濟要「戒浮」、「戒窄」及「戒短視」。他舉例指，社會對「國際航運中心」的理解不能流於表面，以為只有碼頭和機場，應同時發展海事融資、海事保險及海事法律等高端服務。

梁振英又以「小工具箱」形容香港，指箱內有許多內地未必熟悉的精緻工具，香港有責任提供詳盡的「說明書」，向內地解釋清楚香港在金融、航運及貿易的具體服務功能。他寄語香港需要建立一支懂產業規劃、政治、經濟的人才隊伍，強調「執行係關鍵」，呼籲社會各界敢為人先，知行合一 。