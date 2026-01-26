《香港01》經濟高峰論壇｜梁振英開幕辭全文　怎打好香港一手好牌

蘇總裁、各位《香港01》的朋友、各位嘉賓：



《香港01》 創辦10週年，我致以衷心的祝賀，祝《香港01》一紙風行。



謀劃並推動香港經濟發展，是為國家為香港。為國家，要發揮好香港的獨特作用，助力建設現代化強國；為香港，要進一步提高香港人收入，改善香港人生活，以經濟發展解決香港社會的深層次問題，包括住屋、醫療、就業養老等問題，化解社會矛盾；並且為下一代的事業發展做好鋪墊，增加財政收入，解決公共財政入不敷支的問題。

就發展經濟的大背景和大條件來說，近年來香港擁有回歸以來最好的社會和政治條件。國家加強支持香港，在香港本地，疫情影響完全過去，更加沒有拉布、佔中、黑暴等內耗，政府不必消耗大量精力應付立法會內外和境內外的反對勢力；國際形勢雖然有亂但也有利，美國惡形惡相「趕客」，將大量中國內地的資金和要上市集資的企業推來香港；對世界各國來說，中國是比美國更可靠、更有規劃性、更可預知、更穩定的主要經濟體；中國進一步全面深化改革，擴大開放，香港的超級聯繫人作用有更大的發展空間。

全國政協副主席梁振英今日在《香港01》經濟高峰論壇致辭表示，香港對比紐約、倫敦及東京等國際金融中心，仍有大量金融服務尚未開發，建議將金發局升格為法定機構。

香港的優勢仍然突出，包括高度開放、高度國際化、和國際社會高度接軌、「兩文三語」普及，更重要的是有以法治和誠信為根基的國際信用和形象。法治和誠信是香港經濟高品質發展的根基，是服務國家發展大局的本錢，我們絕對要保護好、鞏固好。

在政府的功能作用問題上，香港社會基本上擺脫了過去所謂「積極不干預」的思想枷鎖，大多數人認同市場要有效率的同時，政府要有作為；認同經濟發展要「有形之手」和「無形之手」互相配合，也認同在推動發展的同時，要做好分配，使得大眾，尤其是基層市民和青年人都有獲得感。

因此今天的香港有一手好牌，問題是好牌怎樣打好。

在國家心目中，在「一國兩制」，「港人治港」，高度自治安排下，香港在國家改革開放進程中的經濟地位明確、作用重要而穩固。

2018年11月12日，習近平主席會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40週年代表團時指出，「在國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的」。 「40年來，港澳同胞在改革開放中發揮的作用是開創性的、持續性的，也是深層次的、多領域的」。包括「市場經濟的示範作用」、「體制改革的助推作用」、「雙向開放的橋樑作用」及「先行先試的試點作用」。在「先行先試」問題上，習近平主席指出「國家實行開放政策中，有不少是對香港、澳門先行先試，積累經驗之後再逐步推廣。這既促進了國家對外開放，又有效控制了風險」。

在七年前這次重要講話中，習近平主席向香港提出四個新的希望，包括「更加積極主動助力國家全面開放」，「更加積極主動融入國家發展大局」，「更加積極主動參與國家治理實踐」和「更加直接主動促進國際人文交流」。在七年後的今天，習主席的講話仍然對香港有強烈的指導意義。

主導及影響香港未來經濟發展的基本國際、國內和本港格局已經形成，大的策略包括「一帶一路」國際合作倡議、粵港澳大灣區、中央經濟工作會議、二十屆三中全會關於進一步全面深化改革等決定、四大全球倡議、十五五規劃建議、粵港合作四大平台和海南自貿港等都已經先後出台。香港未來發展的八大中心定位也已經清楚。

接下來的關鍵問題是「怎麼做」。快過年了，生意人貼揮春：「生意興隆」、「一本萬利」：問題是how? 怎麼才能做到、做好。做生意的人都知道，概念有了，執行是關鍵。

目前香港要做的就是落實好、落實好、再落實好，我們面對的問題是執行的問題。要發展經濟首先要戒虛務實。 「實」就是達成目標的實質舉措，靠的是抓住重心的執行力。

例子一是粵港澳大灣區的融合發展目標清晰，解決好「人流、物流、資金流、資訊流」等生產生活要素北上南下的通關問題，就可以釋放龐大的發展動力。因此我們要將人、物、資金和資訊的更好流通列入行動計劃，迎難而上，咬實牙關做政策和細緻措施的製定和落實工作。

例子二是金融服務業。股市和商業銀行業務不是金融業的全部，大量的其他金融服務，包括其他國際金融中心如紐約、倫敦和東京所做的金融服務仍未開發。2012年成立的金融發展局就是為了金融業的提升與多元化發展，當年由於反對派的阻撓，14年前成立的金融發展局未能成為法定機構。

十二五規劃、十三五規劃、十四五規劃和十五五規劃連續20年要求香港要「提升」國際金融中心地位，金發局已經有很多很好的具體的建議，目前要做的也是落實，我建議盡快將金融發展局升格為法定機構，在其他機構執行監管的同時，由金發局大力推動國際金融服務在香港的發展，提升香港的國際金融中心地位，同時為國家做貢獻。

二要戒浮。我們對經濟發展的機會和堵點的認識要深化，不能流於表面，應對方法不能抽象化。例如什麼是國際航運中心？什麼叫「提升」國際航運中心地位？怎麼做才算是「提升」？航運中心是不是只有碼頭和機場？怎樣發展國際海事法和海事保險服務？為什麼香港發展航運服務業可以維護國家安全？什麼叫國際貿易中心？為什麼香港沒有工農漁礦產業，而貿易竟然是香港GDP第二大貢獻者？我們賣什麼買什麼？貿易服務和服務貿易有什麼分別？

我們要提升各主要產業的增值，因為香港生活和經營單位成本高，只有高增值的發展，香港各行各業的從業員才可以得到較高收入，才可以改善生活。

大家也知道，香港「食粥食飯」，要看和內地的合作成效。正在排隊在香港新股上市的有三百家內地企業，因此我們要高度重視內地的重大舉措。 12月18日海南封關至今五個星期，在香港沒有引起足夠注意，海南自貿港和香港有什麼關係？

這本是1月初，海南在10月18號封關之後，我率領港區全國委員一個考察團，到海南考察五日，在當地派發的一份資料。所有這些都是公開資料，由習近平總書記在2018年4月13號，在海南視察時的講話，一路到海南自貿港全島封關的運作情況，我建議大家關心香港未來發展、關心國家發展的朋友要細讀。

海南自貿港封關之後至今無引起我們足夠注意，這是一個例子，類似的事例很多。香港與內地之間仍有好多互相不知道對方所需所長，包括海南所需所長的問題。

近年我有大概三成的時間在內地省份做香港及內地的精準對接工作，有些體會及經驗我願意與與大家分享。南沙我去了過百次，我往往在南沙與當地官員討論傾工作時，他們會分享一些我無注意到的南沙新舉措、新發展。我們有一次曾說，「我經常來嘅，同埋我喺香港都好關心南沙發展嘅人呢，都唔知道你哋有個新嘅舉措，有個新嘅發展。咁香港人更加多朋友唔知道，唔知道就唔能夠合作。」

佢哋有些尷尬對我講，「梁主席，我哋好透明嘅，所有頭先講嘅呢，都應上咗網。呃... 我們唔知道原來梁主席你唔知道。」

「不知道你又不知道。」

「我們不知道都不知道。」

所以5年前我在廣州倡議成立廣州南沙粵港合作諮詢委員會。現在委員會已經發展到18個專項小組，涵蓋金融、貿易、航運、專業服務、旅遊、醫療等等。諮詢委員會解決了部分問題，但這種精準對接的工作，需要香港社會更多人更加努力去做。

內地幅員廣大、機遇多變化快。香港的商會、專業團體，在內地基本上無分支機構。這是一個好奇怪、引人深思的問題。香港的商會、專業團體要為會員，大企業要為自己加強對內地的研究力量。中小企業只能靠佢所屬的商會，幫他們做內地的研究。有關海南自貿港的資料我們要重視，要深入研究。香港的發展歷程、現況、功能，亦都要向內地說明解釋。

我在內地經常形容香港是個小工具箱。這個小工具箱裡面有一件一件內地不一定熟悉的精緻小工具。所以我們這個工具箱，要有詳盡的說明書，要內地知道甚麼是國際航運中心、國際貿易中心、國際金融中心。我們提供的服務具體是甚麼？這些小工具是如何用？

今日香港，如果用手機來做比喻，我們已經是一部智能手機，內地的朋友不能再將香港當是30多年前第一代的「大水壺」手提電話。我們這部智能手機的功能並非只是通電話，這個我們要說明。同時香港需要更多關於內地的全面及深入報導，更多現場考察、現場的推介。香港需要更多政策研究機構，更大的政策研究力量，官民並舉，產出更多具體執行的建議。各大商會、專業團體、社會團體，尤其是鄉親組織、媒體都要發揮作用，大範圍及迅速解決相互不知道的問題。知道之後，就是「知而行難」的問題，我們都要有「行」，要知行合一，唯時不我予。

我們不能把每一樣大大小小的經濟活動都貼上「乜嘢乜嘢經濟」的標籤，因為有一些活動的貢獻實在太小。當然微型產業對香港也有用，因為百涓成河，但從發展和社會的投入角度看，我們要有主次和輕重的意識，避免藥石亂投，也要避免給人浮誇的觀感。

我們要戒躁，要知道備忘錄和意向書都沒有約束力，要評估備忘錄和意向書成事的概率；我們也要講成本效益，要做「Cost Benefit Analysis」。要精打細算，要知道用多少公帑換取多少直接和間接的GDP增長。

我們要戒窄。例如十五五規劃（建議）沒有「香港」這兩個字的段落同樣有香港經濟發展的機會和貢獻空間，要知道在粵港澳大灣區以外還有不少各行各業的合作平台。我們要發展在香港本地1,100平方公里內的經濟，也要重視發展在內地的境外經濟，一如當年香港的製造業成功轉移到珠江三角洲後擴大和提升產值，將Made in Hong Kong成功轉型為Made by Hong Kong。在發展GDP的同時發展GNP，內地是重要夥伴，大有可為。

我們要戒短視。今天香港的股票市場是香港國際金融中心的重要體現。34年前，我參加在1992年在上海舉辦的海峽兩岸和香港證券交易與管理研討會，在爭取內地企業出境上市的問題上，香港代表團的90人一致認為香港競爭力不如台灣，我們都「打定輸數」。後來台灣出了政治問題，而新加坡對中國內地的認識和關係不如香港，「其餘都是歷史」。當年參加研討會的香港人絕大多數已經退休，甚或離世，說明抬頭看路的同時，長時間低頭拉車的重要性。

在我們的長遠意識當中，我們要繼續找新的、有較大機會成為較大產業的新的成長點。我認為海事融資、海事保險和海事法律等高端航運服務業是其一，其二是利用香港誠信和專業操守建立的獨立、第三方檢測服務。香港標準及檢驗中心和香港中華廠商會都是非牟利的權威性檢測機構，在內地已經有一定規模和影響力，今後可以乘勢而上，服務國家發展大局，提升國產商品的可信性，同時為香港修讀生物、中藥、機械、物理、化學等課程的青年人提供大量的、有前途的、本來沒有的學以致用的就業機會。

我們也要戒粗疏，例如說要認真認識「高品質發展」的內涵和香港的獨特角色。 「高品質發展」有許多「最後一公里」的需要，高品質產品要在更大的國內外市場賣得好價錢，讓企業、工人和農民增加收入，需要先進的國際市場營銷、國際品牌和形像打造等商業服務，在這些方面香港都有明顯的實力。再比如說，十五五規劃（建議）要求科技「自立自強」，科技發展需要大量的資金，資金需求量越大的科技產品需要越龐大的市場，在科技領域的融資和開拓市場方面，香港可以發揮跨領域的融合功能。凡此種種，我們都要在香港、在內地做好說明和爭取的工作。

各位朋友，香港的經濟發展需要願景，但不只願景，執行是關鍵，執行要靠人，因此人才是關鍵。我們要組建人才隊伍，我們要有既懂產業規劃也相信產業規劃的人才、既懂香港所需所長也懂內地所需所長的人才、既懂政治也懂經濟的人才，既懂經濟發展也懂經濟成果分配的的人才。因為只有發展，無分配，這個發展是不能持續的。

這些人才都要敢為人先，敢於下注，敢淌政治，少講套話，不守成不守舊，願意「第一個吃螃蟹」、願意「十年磨一劍」。

我對香港發展空間和前景充滿信心，希望社會各界共同努力。謝謝大家。