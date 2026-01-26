《香港01》經濟高峰論壇｜科技界講者指港最適合做連接世界工作

《香港01》經濟高峰論壇今日（26日）舉行，在「AI智領未來 驅動香港產業蝶變」論壇中，機器人製造商優必選首席品牌官譚旻表示，公司自2023年在港落地，一直認為香港最值得投資的是人，他指香港的市場較細，若要發展創新科技的話，最適合做的是連接世界，吸引世界各地人才來港。



中國移動香港高級網絡專家張宇豪指出，AI人工智能產業化轉型的成本高，令企業卻步，形成非良性循環。



《香港01》經濟高峰論壇今日（26日）舉行，第二節論壇的主題為「AI智領未來 驅動香港產業蝶變」。由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健（左一）任主持，講者有（左二起）思謀科技聯合創始人李睿宇、中國移動香港高級網絡專家張宇豪和優必選首席品牌官譚旻。（《香港01》）

優必選首席品牌官譚旻認為，香港要發展創新科技的話，最適合做的是連接世界（《香港01》）

優必選譚旻：香港最值得投資的是人

優必選首席品牌官譚旻表示，公司總部全球第一幢機械人大廈會在今年6月落成，機械人的應用主要專注在工業智能製造。他表示，公司在2023年4月上市並在科學園落地，一直認為香港最值得投資的是人，公司與香港數間大學均有合作。他指香港的市場較細，若要發展創新科技的話，最適合做的是連接世界，「將全世界嘅人才擺嚟中國用」，利用中國規模化市場及本地市場效率，「激發所有創新人才的創新發明」。

譚旻表示，香港的大學在兩年前已在大灣區落地，其學者都可到大灣區的分校做科研，整件事情可幫助世界通過香港的科研優勢，連接大灣區的工業鍵。他又指，歐洲很多創新基金會先來香港，通過產業基金的合作連接中國。

思謀科技聯合創始人李睿宇指愈來愈多年輕人在AI發展中起到非常重要的力量。（《香港01》）

思謀科技李睿宇：要捉住有想法有創新年輕人

思謀科技聯合創始人李睿宇表示，公司在2019年香港科學園成立以來，更多服務於工廠或製造業。在過去數年的發展過程中，伴隨著人工智能的整體發展，未來要進一步將人工智能應用在各個行業，去構建一個更可靠的智能體。他又指，愈來愈多年輕人在AI發展中起到非常重要的力量，內地有很多優秀的高校，要捉住有想法有創新的年輕人，如何通過政策將他們吸引到香港十分關鍵。

李睿宇表示，接下來會跟中小學合作提供培訓，從小開始激發他們對AI的興趣，認為這是企業在人才培養方面的責任。他說，思謀科技最重要是在產業鍵中的上下游，找到適合自己的位置，同時研發出具競爭力的產品，面向國際的客群。

中國移動香港高級網絡專家張宇豪表示，業要發展AI的門檻更不願參與AI產業化轉型，形成非良性循環。（《香港01》）

中國移動（香港）張宇豪：企業要發展AI的門檻高尸

中國移動香港（香港）高級網絡專家張宇豪表示，公司正進行一個AI沙盒計劃，正準備第二代的AI沙盒。他指，因沒有全面綜合的數據，加上要自建AI中心，企業用AI模型幫助生產及經營的話，成本會較高。他認為，企業要發展AI的門檻高，因此更不願參與AI產業化轉型，形成非良性循環。