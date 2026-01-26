聖雅各福群會平台FOOD-CO收集賀年食品轉贈基層　附捐贈箱地點

聖雅各福群會旗下全方位網上食物援助平台FOOD-CO，將於明日（26日）至2月9日，於全港多區設立24個收集點，在新春前夕收集賀年禮品，轉贈予有需要的基層家庭，共享節日溫暖。



「賀年食品回收大募集」行動海報。（聖雅各福群會提供）

「賀年食品回收大募集」行動收集的食品種類非常廣泛，包括賀年禮盒 、不需冷藏的賀年糕點及耐存食品。（聖雅各福群會提供）

今年是FOOD-CO連續第五年回收賀年食品，平台每逢新春前均收到不少企業、商業大廈查詢 ，希望透過平台收集及轉贈節日食品予有需要人士，讓他們與大眾一同歡度新年。

捐贈食品需包裝完整 食用日期需超過八星期

正值家家戶戶正辦年貨時，FOOD-CO呼籲有能力的市民和企業在新春前夕，捐贈包裝完好的節日食品，包括賀年禮盒，例如曲奇、蛋卷及朱古力等，以及不需冷藏的賀年糕點。市民亦可選擇捐贈米糧、麵類、罐頭食品、麥片、餅乾及耐存食品。

市民在捐贈前請確保食品包裝完整、有八個星期或以上的有效食用日期及附有食物標籤。以玻璃及易碎器皿盛載之食物，以及易腐壞食品，例如水果及需冷藏的糕點，平台表示因食安問題不接受捐贈。

領展旗下22個商場之食物捐贈箱。（聖雅各福群會提供）

全港設24個收集箱

市民可攜同符合以上條件之食品到聖雅各福群會（香港灣仔石水渠街85號6樓短期食物援助服務隊 ）、聖雅各福群會慈惠軒（新界葵涌石籬（二）邨石歡樓低層地下 ）或22個領展旗下商場之食物捐贈箱捐贈。

FOOD-CO將整理食品，以及聯絡相關社福機構及團體，在新春前夕將食品送到有需要人士的手上，迎接溫暖新春。若有企業有興趣參與行動 ，可聯絡3974 4679或電郵至info@food-co.hk查詢。

新界區收集箱

富泰商場

良景商場

T Town

天澤商場

長發廣埸

賢麗苑購物中心

美林商場

隆亨商場

瀝源商場

禾輋廣場

愉翠商場

彩園商場



九龍及港島收集箱

竹園(南)商場

黃大仙中心北館

樂富廣場

愛民商場

秀茂坪商場

鯉魚門廣場

彩雲商場

慈雲山中心

鳯德商場

耀東商場

