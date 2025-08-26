聖雅各福群會「電器贈長者計劃」16載　年均贈300風扇助度炎夏

受全球暖化影響，本港「夏日」或逐漸延長。香港天文台今年四月中已發出酷熱天氣警告，天文台亦推算至本世紀末，本港每年酷熱日數將增至五個月。長者是容易中暑的高危群組之一，但家中未必常備一部能正常操作的風扇，聖雅各福群會長者家居安全綜合服務下的電器贈長者計劃，推行踏入第16年，會按季節為獨居或雙老長者提供需要的電器。



聖雅各福群會表示，電器贈長者計劃主要協助更換全新基本家居電器，服務對象為60歲或以上、經濟條件有限(如領取綜援之人士)、缺乏親屬或家人照顧支援的獨居或雙老長者，透過本地社福機構或醫療機構的註冊社工或醫護人員，經資格審核及轉介服務，不接受自行申請。

有機構去年發表香港貧窮狀況報告，指本港65歲或以上的貧窮長者人數超過58萬，較2019年急增42.9%，其中26萬是「獨老」和「雙老」住戶。聖雅各福群會稱，近年電器贈長者計劃每年平均接獲逾千宗申請，以夏天為例，由於開冷氣增加電費負擔，對日常開支構成壓力，故長者對耗電量較低的風扇需求較大，每年平均送出近300部。

長者家中風扇損壞 或網上購入不合規電器

會方亦與社區組織或社區中心合作，辨別有需要的群體，安排集體送贈及提供安裝服務。服務團隊透過上門探訪，也發現部分長者會從不同途徑獲得或低價購入二手風扇，部分已生鏽或有裂痕，亦有長者的風扇按鈕已損壞，或是風扇外蓋鬆脫，只靠綁上繩子固定，甚至只剩下扇葉。然而不少長者因節儉心態遲遲捨不得更換。此外，網購日趨便利，部分長者容易購買不符合機電工程署規格的電器（例如採用兩腳插頭），存在安全隱患。

服務團隊今年曾接觸一位居住於寮屋區的伯伯，因腳腫而行動緩慢，外出時需使用拐杖。他家中使用多年的風扇損壞後，因經濟困難而沒有再購入。面對炎熱天氣加上寮屋少窗且翳焗，盡量打開門窗亦通風不良。雖然他有時會到戶外地方乘涼，惟行動能力有限，有時會因腳痛要留在家中。但由於天氣太熱，他有時在家會感到頭暈或疲倦。

經社工轉介，他於今年7月底透過電器贈長者計劃獲得一部16吋座地風扇。伯伯形容，新風扇風力強，且送風範圍廣，大大改善悶熱難耐的家居環境。

義工順道檢查長者家中電器

此外，由義工組成的家居安全檢視隊，為長者送電器的同時，也會順道檢查長者家中電器，他們發現部分家居常出現過度使用分插或拖板情況。義工會提醒長者避免同時使用高電量電器(例如製冷或製熱電器)，協助整理家中雜亂電線，在節日前夕也會為長者送上包括日常生活用品及食物的節日福袋。

目前，義工隊約有100人，67歲的何炳基（David）是其中一員。他分享指，今年端午節曾探訪一戶由兩位年長姊妹組成的長者家庭，家居環境雜亂且瀰漫異味，交談後發現她們的雪櫃連同裏面的食物早已壞掉，遂轉交團隊跟進及協助更換雪櫃。他認為，探訪雖不能立即改變她們的生活，但至少讓其感受到社區關心與支持。如市民希望支持聖雅各福群會長者家居安全綜合服務，也可以向該組織捐款。