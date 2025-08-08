逾半受訪長者或有肌少症風險　「動得有營」藉新興運動助改善

面對本地人口老化，長者健康問題已成為社會關注議題之一。聖雅各福群會旗下持續照顧服務得到雀巢香港有限公司（「雀巢香港」）支持，今年1月起展開「『動』得有『營』」計劃。計劃通過問卷調查、健康檢測及介入手法，推動長者關注腸道及免疫力健康及留意肌少症風險，學習透過飲食及運動入手改善健康。



支持計劃的雀巢香港有限公司集團事務及可持續發展總監施潔瑜（右），與聖雅各福群會持續照顧服務高級服務經理吳鎧潁（左），以及準備參加第二階段計劃之長者代表譚女士（中）合照。（聖雅各福群會提供圖片）

香港人口老化問題持續，根據政府統計處早前發表的人口推算數字，65歲及以上長者的人口推算在25年間將增加近一倍，所佔總人口的比例將由2021年約20%升至2046年的36%。

計劃首階段於一月展開，通過問卷調查及身體檢測儀器，包括便攜式身體成分分析儀（Inbody）及心血管硬化測試儀（PASESA），為316位年齡介乎55至89歲的年輕長者及長者，就3項長者較常見的健康問題，包括腸道與免疫力健康、肌少症及心血管健康進行檢查。

逾6成自覺免疫力下降 58%不悉腸道微生態

調查發現，62%受訪長者稱自覺免疫力有所下降，而75%過去3個月有感冒、腸胃相關等健康問題，依次為:感冒或呼吸道感染、長期疲倦，以及恢復力變差。調查亦發現逾半長者有一項或以上的健康問題，例如便秘、胃氣等。

腸道微生態失衡，是免疫力下降的指標之一。不過，參與問卷調查的長者中，有58%不知道甚麼是腸道微生態，而當中的八成更對失衡而造成的免疫力負面影響全無概念。

45%BMI屬於超重範疇 38%有較高血管硬化風險

此外，以身體檢測儀器進行的健康檢查發現，54%長者身驅及52%下肢骨骼肌百分比低。如果以年齡層分析，70歲以上長者的下肢骨骼肌百分比低的情況高達83%，較60至70歲的41%高出一倍。這幾項數據均顯示受訪人士或會出現肌少症風險。

若肌肉組織減少和體脂過高同時發生，更有可能引起「肌少症肥胖」的雙重風險。調查亦顯示，51%長者體脂百分比高於28%；其中28%體脂百分比更高於33%。此外，更有45%體重指標（BMI）屬於超重範疇（即BMI>22.9），有23%長者屬肥胖（即BMI>24.9）。

另外，經心血管硬化測試儀（PASESA）檢查發現，38%長者在中心動脈硬化或上臂動脈硬化程度偏高，反映長者有較高的血管硬化風險。另外，據計劃的康體教練跟進所得，長者一般都不知道自己血管硬化的情況，建議長者及其家人持續關注風險，定期接受檢查。

第二階段計劃將有80位長者參加，包括來自聖雅各福群會灣仔地區長者中心的「老友記」。（聖雅各福群會提供圖片）

第二階段邀80人參加 以運動班及健康工作坊介入

就以上的調查結果，80名有較高健康風險的長者將參與第二階段計劃。較高健康風險指標包括:（一）有腸道與免疫力健康風險，即自我申報於過往3個月有多項與腸道健康或免疫力相關問題的長者；（二）有肌少症風險，即身驅及下肢骨骼肌百分比屬低；及（三）有肥胖及心血管健康風險，即體重指標（BMI）高於22.9以上或體脂百分比高於28%。

第二階段已於8月開始，為期4個月，透過專業人士跟進及活動介入，包括由康體教練指導長者參與運動班，並加入新興運動如劍撃、穿雲箭、輕排球及硬地滾球，提升長者做運動的興趣；營養師亦會主持健康主題講座及工作坊，協助長者管理日常飲食、運動及生活作息習慣，並每個月用儀器進行檢測，期望讓他們在完成計劃後，健康得到改善，並培養他們維持健康身體的意識。

聖雅各福群會持續照顧服務高級服務經理吳鎧潁（左）、聖雅各福群會持續照顧服務康體教練陳志誠（右）及於會上分享的長者代表譚女士（中）。（聖雅各福群會提供圖片）

75歲參加者肌肉量不足 冀改善平衡力及走路

其中，75歲參與者譚女士患有不同長期病患，並自覺腳部肌肉量不足、無法長時間站立及身體恢復能力變差，因而參與是次計劃。經儀器檢測後，發現身軀及下肢肌肉量不足，有肌少症風險及血管硬化風險。對於檢查結果，她認為即時及持續的跟進非常重要，因此期望透過的不同運動及飲食建議，以改善身體狀況，希望於第二階段的運動訓練班，改善平衡力及走路，提升整體健康。