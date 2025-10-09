首個慈善平台對接智方便　CharityToday搜望‧相助簡化援助申請

由社會創新及創業發展基撥款資助、隸屬聖雅各福群會的一站式慈善項目網上搜尋及申請平台「Charity Today搜望‧相助」，正式成為首個對接「智方便」（iAM Smart）的慈善計劃，以便服務使用者登入及填寫資料，進一步提升援助流程的便利性。



圖為「CharityToday 搜望‧相助」網頁圖片。（「CharityToday 搜望‧相助」網頁圖片）

首階段發放逾1400萬元食物援助津貼

「Charity Today搜望‧相助」自2022年推出，結合科技與慈善服務，讓有需要人士能夠透過網上平台搜尋及申請合適的援助項目，提供更多便利的申領方式，亦兼顧受惠人士的尊嚴。計劃首階段已於2024年6月完成，累計發放超過港幣1,400萬元食物援助津貼，惠及眾多基層家庭。

現時計劃已進入第二階段，新增功能包括讓大眾透過網上捐款，以及與「智方便」對接簡化申請流程。兩項功能已正式啟用，服務使用者可透過「智方便」註冊及登入「Charity Today搜望‧相助」網上平台，搜尋及申請各項援助計劃之餘，更可於平台上了解審批進度。不論使用網站或手機應用程式進入平台，均可透過「智方便」作身份認證，簡化整個申請流程。

聖雅各福群會一站式慈善項目網上搜尋及申請平台「CharityToday搜望‧相助」於第二階段新增網上捐款功能，歡迎公眾捐款支持。（聖雅各福群會圖片）

推動數碼化發展 鼓勵捐助及便利使用者

計劃將進一步數碼化，配合網上捐款功能，以及稍後加入的電子優惠券功能，鼓勵個人及企業使用平台捐助不同慈善項目。計劃亦會發展綜合慈善資源地圖，便利服務使用者尋找及參與合適的支援項目。同時，計劃亦會新增收據掃描及自動識別功能，以簡化發放援助津貼的流程。

計劃亦將加強與不同社區夥伴合作，讓更多有需要人士認識及使用平台，進而有尊嚴及快捷地獲得適切支援，亦使捐款及其他慈善資源更有效地分配和運用，達致更大的社會效益。