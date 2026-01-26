搭棚工人2024年拆棚時墮斃　工程公司罰款12.5萬

一名男子2024年11月5日下午2時許，在土瓜灣馬頭角道40號一棚架工作時，從棚架墮落簷篷，送院搶救不治。勞工處今日（26日）公布，事後檢控涉案的凱順（灃）工程有限公司因違反《建築地盤（安全）規例》，今日在九龍城裁判法院被判罰款12.5萬元。



2024年11月5日下午2時許，消防升起雲梯救起事主。（讀者Brian提供）

2024年11月5日下午2時許，救援人員到場用自動心外壓機為傷者急救，及後送往廣華醫院。（讀者Brian提供）

44歲死者姓林，為搭棚男工人，入行逾10年。他出事時在外牆拆卸一個懸空式竹棚架及其金屬托架，他連同脫落的金屬托架及其繫於托架的安全吊帶從11樓墮下至一樓，後陷入昏迷，消防升起雲梯救起事主，救護車將其送往廣華醫院搶救，惜最終證實不治，遺下妻子及一對年幼仔女。

勞工處人員報後已即時派員到現場，並向有關承建商發出「暫時停工通知書」，並調查意外原因。工業傷亡權益會幹事林靜儀當時透露，死者前公司沒有為工人購買勞工保險，所以事主辭職並於意外前兩年前，與朋友拍檔開設工程公司，自己如常落場工作；而由於搭棚工人保費昂貴，較難購買勞工保險，事主在新公司亦無買勞保。