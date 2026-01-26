高鐵香港段周二起推三大優惠　北上福田買一送一等　購票方法一覽

【高鐵訂票／Klook／Trip.com／永安旅遊】為慶祝高鐵直達站點增至110個，高鐵聯同14間指定旅行社，於明日（27日）起推出「慶祝站點破百雙重限時賞」，優惠使用期至4月30日，送完即止。



其中兩個優惠供港人參與，包括福田高鐵車票買一送一，即每張單程票低至37.5元；往褔田／廣州南車票減20元。至於內地旅客福田站或廣州南站往來香港西九龍站的高鐵車票，亦可扣減人民幣20元。參與旅行社、參與方法、注意事項等一文看清。是項推廣不適用於中國鐵路官方平台「12306」。



高鐵香港段由1月26日起，新增16個全新站點，往返香港的直達站點增至110個。（港鐵圖片）

高鐵聯同14間指定旅行社周二起推三大優惠 有效期1.27至4.30

高鐵香港段去年載客量創新高逾3,000萬人次，累計客量突破1億人次，由即日（1月26日）起，高鐵將新增16個全新站點，即往返香港的直達站點增至110個。

高鐵聯同14間指定旅行社明日（27日）起推出「慶祝站點破百雙重限時賞」，優惠期至今年4月30日，即涵蓋農曆新年、清明節及復活節等長假期，先到先得。

福田高鐵車票買一送一。（資料圖片／廖雁雄攝）

優惠一︰福田高鐵車票買一送一 僅限4旅遊平台

於優惠使用期內，憑各平台發出的優惠碼，購買往來香港西九龍至褔田的車票，可享買一送一優惠，若以成人二等座價錢計算，即每張單程票低至37.5元。

優惠名額及活動時間因應各平台有所不同，數量有限，售完即止，詳情可參閱各旅行社網站、門市宣傳及社交媒體專頁。

參與旅遊平台包括︰HopeGoo、Klook、Trip.com、永安旅遊。

褔田／廣州南車票減20元。（資料圖片／黃浩謙攝）

優惠二︰褔田／廣州南車票減$20 14間旅遊平台參與

於優惠使用期內，到指定旅行社分店或憑各平台發出的優惠碼，購買往來香港西九龍至褔田或廣州南的車票，可享20港元折扣優惠。

參與旅遊平台包括︰大航假期、珠江旅遊、東瀛遊、香港中國旅行社、旅行世界、HopeGoo、捷成旅遊、Klook、美麗華旅遊、歐美旅行社、專業旅運、Trip.com、西敏旅行社、永安旅遊。

參與旅遊平台共有14個。（高鐵網頁圖片）

優惠三︰內地旅客携程買福田／廣州南車票 減人民幣20元

在携程旅行網（CTrip）購買福田站或廣州南站往來香港西九龍站的高鐵車票，每張可享即減人民幣20元的優惠。

內地旅客在携程旅行網買福田／廣州南車票，可減人民幣20元。（資料圖片）

永安旅遊App付款頁面輸入優惠碼即領優惠

目前各大旅遊平台App或社交平台仍未公布相關優惠碼。據了解，永安旅遊最快明日在社交平台公布詳情，市民只要在付款頁面中輸入優惠碼，便可獲得相應優惠。

另外，部份市民或習慣在中國鐵路官方平台「12306」購票，不過是次優惠活動並不包括12306，市民必須在上述參與旅遊平台優票才能享有優惠。

是次優惠活動並不包括12306。（資料圖片）

高鐵香港西九龍直達站點增至110個 上海虹橋線每日出發

由即日起，高鐵香港段將新增16個全新站點，往返香港西九龍站的直達站點增至110個，高鐵同時提升服務，包括部份路線的班次或服務日數等。

其中上海虹橋線每日增設一對列車往來香港西九龍站，新增的班次將途經南京、無錫、合肥、武漢、長沙南、郴州西等多個重點城巿。

即上海虹橋臥鋪列車由每逢周五至周一開出，加密至每日出發，旅客可善用臥鋪列車「夕發朝至」的優點，一覺醒來即開展行程。

來往香港西九龍站及汕頭的列車增至每日五對。（港鐵圖片）

來往汕頭及香港西九龍站列車增至每日5對

而隨着廣汕鐵路及汕汕鐵路投入服務，香港往來潮汕、廈門及福州等熱門路線將改道，來往香港西九龍站及汕頭的列車增至每日五對，部份班次途經惠東、陸豐東、汕頭南等新站點。

另外每日有三對列車往返香港西九龍站與廈門站，其中列車延伸至福州作為終點站，便利旅客往來粵東及閩南地區。

香港西九龍站持續提升車站設施及服務，以進一步提升旅客的出行體驗，包括「通關情況顯示」實時資訊。（港鐵圖片）

部份開往福田及深圳北站列車延至廣州南 每日37對列車往返

乘坐高鐵往來香港西九龍站及廣州南站，最快只需47分鐘。部份終點站為福田及深圳北站的列車，將延伸至廣州南站，即提升至每日合共37對列車往返。

另外，往返香港西九龍及長沙南的列車，將會新增停靠清遠站，進一步便利大灣區出行。