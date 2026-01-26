旅遊KOL小斯指行銷代理欠付金錢　透過名下公司追3149.5萬

教網友儲飛行里數的「旅遊KOL」小斯(張鎌安)，其名下的公司早前入稟高等法院，控告一間行銷代理公司。小斯的公司指稱，向代理公司提供旅客里程、信用卡獎勵計劃等促銷服務，惟代理公司只支付部份費用，至今仍拖欠約3149.5萬，小斯的公司遂入稟追討。



原告為小斯名下的公司Fly For Miles HK Limited，被告為行銷代理公司Innovative Digital Media Limited。

旅遊達人小斯因開設教人儲飛行里數的博客而走紅。(網上圖片)

小斯去年以逾億元購入北角平台式單位。（IG：@siuc.flyformiles）

曾向被告提供旅客里程等促銷服務

入稟狀指，原告於2023年7月至2025年10月期間，向被告提供旅客里程、信用卡獎勵計劃和貸款相關促銷計劃等的促銷服務，當中涉及包括恒生銀行、富邦財務、渣打香港、大新銀行等。

指被告未有在發票後60天內付款

惟被告沒有在發票日期後的60日內支付費用，合共3266.95萬元。原告遂多番追討，被告最終在本年1月14日支付其中的117萬餘元，至今仍拖欠3149.5萬元。原告因此入稟追討欠款，和相關利息等。

小斯放棄當會計師做博主

小斯於香港大學會計及金融系畢業，因開設教人儲飛行里數的博客而走紅，並辭去會計師工作成為全職博主。他曾擁有逾30張信用卡，專研靠信用卡累積里數換機票。

去年以逾億元購入北角平台特色戶

目前小斯開設有YouTube頻道及Instagram帳號，後者追蹤人數逾12.8萬。此外，小斯於去年10月，斥1.368億元購入北角海璇II一伙高層平台特色戶，並連雙車位，呎價64,589元。

案件編號：HCA 108/2026