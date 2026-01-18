蔡俊彥談與前隊友江旻憓「人各有志」：真係叻又做議員，我唔得啦
撰文：文維廣
出版：更新：
江旻憓成為首名港隊金牌運動員出身的立法會議員，上任旅遊界議員至今半個多月。她的昔日隊友、為香港贏得首面劍擊世錦賽金牌的「世一」蔡俊彥，今天（18日）與江旻憓在一個活動上碰面，他說與江旻憓「冇乜嘢講」，形容大家「各行各路，人各有志」，自己不及對方能出任議員。
江旻憓出席全運會頒贈支票儀式
賽馬會今天向全運會得獎的港隊運動員，頒贈超過1100萬元獎金。已轉為馬會受薪顧問的旅遊界立法會議員江旻憓也有出席，她是巴黎奧運重劍女子金牌得主。政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩分別向運動員頒贈支票。
蔡俊彥與江旻憓交集少：各行各路，人各有志
港隊劍擊代表佘繕妡在活動後會見傳媒時，談及江旻憓在台上有恭喜劍擊隊。在全運會奪得男子花劍團體金牌的劍擊運動員蔡俊彥，談及與江旻憓的關係。
我不嬲都同佢冇乜嘢講，我哋個隊咁多人，冇可能個個都有嘢講
蔡俊彥：好叻㗎嘛，又做運動員又做議員，我一定唔得啦
蔡俊彥表示，向江旻憓送上最大的祝福。
咁我哋都送上最大嘅祝福！各行各路，人各有志。即係好叻㗎嘛，又做運動員又做議員，我就一定唔得啦！
立法會18事務委員會名單揭曉 江旻憓攻四政策範疇棄「老本行」？江旻憓首次議會發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜政壇諸事町宏福苑火｜江旻憓首次議員發言 關注災民心理創傷 冀盡快查真相江旻憓新界有住宅物業收租 轉任賽馬會顧問有糧出｜議員利益申報立法會內會財會「全員上陣」勝上屆 江旻憓、方國珊齊入工務小組羅淑佩：與江旻憓有交流 相信對方可在制定政策時提供新見解立法會｜江旻憓順利宣誓就職 冀新一年有進步：正積極向業界學習