蔡俊彥談與前隊友江旻憓「人各有志」：真係叻又做議員，我唔得啦

江旻憓成為首名港隊金牌運動員出身的立法會議員，上任旅遊界議員至今半個多月。她的昔日隊友、為香港贏得首面劍擊世錦賽金牌的「世一」蔡俊彥，今天（18日）與江旻憓在一個活動上碰面，他說與江旻憓「冇乜嘢講」，形容大家「各行各路，人各有志」，自己不及對方能出任議員。



賽馬會今天向全運會得獎的港隊運動員，頒贈超過1100萬元獎金。已轉為馬會受薪顧問的旅遊界立法會議員江旻憓也有出席，她是巴黎奧運重劍女子金牌得主。政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩分別向運動員頒贈支票。

蔡俊彥與江旻憓交集少：各行各路，人各有志

港隊劍擊代表佘繕妡在活動後會見傳媒時，談及江旻憓在台上有恭喜劍擊隊。在全運會奪得男子花劍團體金牌的劍擊運動員蔡俊彥，談及與江旻憓的關係。

我不嬲都同佢冇乜嘢講，我哋個隊咁多人，冇可能個個都有嘢講 劍擊運動員蔡俊彥

蔡俊彥：好叻㗎嘛，又做運動員又做議員，我一定唔得啦

蔡俊彥表示，向江旻憓送上最大的祝福。

咁我哋都送上最大嘅祝福！各行各路，人各有志。即係好叻㗎嘛，又做運動員又做議員，我就一定唔得啦！ 劍擊運動員蔡俊彥

