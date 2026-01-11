花劍世界盃巴黎站｜蔡俊彥無緣今季第二冠　不敵陳海翔飲恨摘銀

蔡俊彥（Ryan）在新一年繼續強勢，2026年首個國際賽巴黎站世界盃，Ryan過關斬將，殺入四強，穩奪獎牌。蔡俊彥先挫另一意大利劍手隆巴迪，決賽不敵陳海翔，無緣今季第二冠。



2025年是蔡俊彥豐收的一年，贏盡各項錦標，踏入2026年，Ryan狀態同樣大勇，今站連贏日本的永野雄大﹑俄羅斯的Aleksandr Kerik，力挫另一日本劍手飯村一輝，惡鬥意大利的馬奇（Filippo Macchi），必定是硬仗一場，Ryan以15：9再下一城，殺入四強，朝着今季第二冠進發。

蔡俊彥四強的對手是另一意大利人隆巴迪（Giulio Lombardi），二人上次對碰是上海大獎賽四強，雙方拉成均勢，初段多次打成平手，直至6：6時，Ryan一口氣連贏3分拉開差距，其後分牌出現錯誤，Ryan即示意裁判改回，隨後力保優勢，以15：10再下一城，與美國的陳海翔（Alexander Massialas）爭冠軍。

蔡俊彥與陳海翔在上站福岡交手，當時Ryan以15：4大勝而回。蔡俊彥休息15分鐘左右再登場，Ryan初段落後2：4，及後即收復失地反超前，面對陳海翔，蔡俊彥熟悉對方打法，同時清楚知道裁判的尺度，第一節以8：7稍為領先。休息過後，陳海翔調整連取3分，Ryan由領先變落後，結果以10：15告負，無緣二連冠。