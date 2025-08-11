商用車司機｜醫生反對一刀切禁某類患者駕駛　汽車會倡引科技協助

早前荃灣如心酒店發生奪命車禍，涉及一名80歲的士司機，事件再度引起社會對高齡司機的關注。對於政府建議提高商用車司機體格證明要求，家庭醫生林永和今（11日）在電台節目中表示，認知障礙等的疾病有程度之分，指部份人在情況輕微的時候已用藥治療。他指不想一刀切，認為很多年長司機都經驗豐富、有活力，希望與業界及有關方面多作了解。



家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

林永和表示，會影響駕駛的疾病及藥物種類眾多，糖尿病、心血管疾病或認知障礙等亦有程度之分，指醫生有硬性指引，如因中風以致影響手腳靈活度的話，會被判斷為不適合駕駛。但若病人中風後已康復九成，並可手腳協調的話，會考慮他們在駕駛上沒病問題。他續說，當局過往未有清楚表明視力及聽力何之為符合標準，故醫生要按自己當時的判斷，以及其對醫生身體狀況的了解，認為單靠檢查一次難以保證沒有意外。

林永和指，若司機在工作當日感到頭暈，便不宜駕駛，認為此類措施同樣重要。他重申如認知障礙等的疾病有程度之分，指部份人在情況輕微的時候已用藥治療。他指不想一刀切禁某類患者駕駛，認為很多年長司機都經驗豐富、有活力，希望與業界及有關方面多作了解。他又認為，心理健康、有否使用安眠藥等因素亦應納入在指定檢查範圍中。。

李耀培（資料圖片）

汽車會贊同收緊體檢 同時倡引入緊急煞車系等科技助減意外

政府擬修例提高商用車司機體格證明要求，包括建議65歲或以上人士需「一年一檢」才可續領商用車駕照，並將青光眼及認知障礙等將納入檢查範圍。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示贊同，他指香港人多車多，加上人口老年化問題，當局應以安全優先。在保障交通安全方面，他認為可參考外國的做法，加入科技的監控，如緊急煞車系統，「例如瞌眼瞓...... 或者睇到個司機有異樣，佢架車已經會慢...... 甚至會停車」。