港澳文旅推廣月開鑼 江旻憓席間不斷受邀合照 未有回應記者問題
撰文：歐陽德浩
旅遊業議會及亞洲旅遊交流中心今日（27日）舉辦「歡樂春節」港澳地區文化和旅遊推廣月啟動儀式，向全球旅客推廣10條一程多站旅遊精品路線。新上任的立法會旅遊界議員江旻憓擔任主禮嘉賓，在場業界人士不斷邀她一同合照，澳門旅遊局副局長司徒琳麗亦與她交談。
江旻憓未有回應記者問題，離開場地時笑着說：「Hello大家好，有個會呀，多謝你哋大家支持旅遊業！」
旅遊業議會及亞洲旅遊交流中心合辦第25屆「歡樂春節」港澳地區文化和旅遊推廣月，今日舉行啟動儀式，向世界講好中國故事、弘揚中華優秀傳統文化。
亞洲旅遊交流中心參與港澳兩地新春花車巡遊
亞洲旅遊交流中心今年參與港澳兩地新春花車巡遊，為節日增添氣氛，其吉祥物「吉祥馬」的設計靈感來自東漢銅奔馬作，借鑒唐代五花馬的鬃毛裝飾，採用中國紅配上祥雲紋及如意紋等傳統紋樣，突顯新春喜慶祥和之氣。
亞洲旅遊交流中心︰內地與香港文旅融合發展成效顯着
亞洲旅遊交流中心主任張棟表示，港澳文旅市場復蘇的勢頭強勁，旅遊人次屢創疫情後新高，其中香港及澳門居民北上人次同創歷史新高，分別創下9,300萬及3700萬，港澳與內地的交流不斷加深，形容文旅融合發展成效顯着。
向全球旅客推廣10條一程多站旅遊精品路線
亞洲旅遊交流中心以「文旅融合、主題鮮明、區域聯動」的設計核心，通過港澳作為國際旅遊樞紐的獨特優勢，推出10條「一程多站」的旅遊精品路線，並向航空公司作出推介。
10條路線涵蓋長江文明、黃河文明、大運河文明、海上及陸上絲綢之路；整合京津冀、江浙滬、黑吉遼等區域文旅集群；聚焦熊貓家鄉及界屋脊等知名文旅IP，為全球旅客提供高質旅遊選擇。
江旻憓沒回應提問︰多謝你哋大家支持旅遊業！
江旻憓擔任主禮嘉賓不時露出微笑，期間不斷有業界人士邀請她合照，非常受歡迎。她離開場地時向記者打招呼，但沒有回應提問。
Hello大家好，有個會呀，多謝你哋大家支持旅遊業！
