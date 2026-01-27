中日關係緊張｜縱橫遊今接獲10組顧客查詢退日本團　報韓國團急升

中日關係持續緊張，最少49條中日航線2月全部航班取消，內地多間航空公司延長中日航班的免費退改安排。縱橫遊常務董事袁振寧今日（27日）指，相關報道刊登後，今日立即接獲10組顧客查詢退日本團，惟香港的航空公司暫未公布最新的退款安排。



袁振寧稱，過去數個月所有公立學校顧客已取消赴日交流團，大部份轉往內地旅遊，其次是韓國及新加坡。另外或受到報道影響，今日報團赴韓國的顧客人數，較上周末急升兩成。



香港保安局去年11月15日指，中國公民由今年中起在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。（資料圖片）

內地多間航空公司延長中日航班免費退改安排

香港保安局去年11月15日指，中國公民由去年中起在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，呼籲計劃前赴或已在當地的港人提高警惕，注意安全。其後國泰航空、香港航空及大灣區航空，先後公布安排提供彈性調整機票。

中日持續緊張局勢未緩和，民航往來繼續受到影響，內地交通數據平台顯示，至昨日（26日）已有49條中日航線，2月全部航班取消。內地多間航空公司公布延長中日航班的免費退改安排，至今年10月24日。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

縱橫遊袁振寧︰香港的航空公司暫未公布最新安排

縱橫遊常務董事袁振寧表示，由於近日報道內地航空公司延長免費退改機票，今日（27日）立即接獲10組顧客查詢退日本團，惟香港的航空公司暫未公布最新安排，因此難以解答顧客的查詢。

袁振寧指出，現在香港與內地的交流頻繁，不論是社團、學生或公務員都可能響應中央政府的建議，而部份查詢的顧客正持有香港簽證身份書（DI護照、即不符合申請香港特區護照資格的居民）。

縱橫遊大部份取消前往日本的顧客，選擇轉往內地旅遊，其次是韓國及新加坡。（資料圖片）

公立學校顧客已取消前往日本的交流團

袁振寧又稱，過去數個月所有公立學校顧客已取消前往日本的交流團，私立學校則佔一半，公司旅行團亦為數不少，他們大部份轉往內地旅遊，其次是韓國及新加坡。另外或受到相關報道影響，今日報團前往韓國的顧客人數，較上周末急升兩成。

袁振寧透露，上周曾向日本觀光局了解，獲告知預料今年一月至三月港人赴日人次，將按年下跌5至10%，因此當局正考慮如何吸引港人重遊日本。