遊日注意　港婦日本染產志賀毒素大腸桿菌　曾食刺身等高風險食物

衞生防護中心正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案，患者為一名過往健康良好的55歲女子，她於日本旅行期間曾進食高風險食物，包括海鮮刺身、免治牛肉、生菜等。她於11月30日出現腹痛及腹瀉，且糞便呈水狀，經過證實含產志賀毒素大腸桿菌。



海鮮刺身為高風險食物。（資料圖片）

病人出現腹痛及腹瀉且糞便呈水狀

中心指，個案涉及一名過往健康良好的55歲女子，她於11月30日出現腹痛及腹瀉且糞便呈水狀，12月4日及5日兩度向私家醫生求醫，無需入院。她的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

在日本曾吃海鮮刺身、免治牛肉、生菜等

中心初步調查顯示，病人於11月22日至29日（潛伏期內）到訪日本，並曾在當地進食高風險食物，包括海鮮刺身、免治牛肉、生菜等。與她同行的家人至今沒有出現病徵，中心正跟進該名家居接觸者的健康情況。中心會繼續調查個案。

病人在日本曾吃生菜 。(VCG)

過去五年，中心每年錄得一至六宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。計及上述公布的個案，今年至今共錄得4宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。