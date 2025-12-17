產志賀毒素大腸桿菌日本｜港女子遊日後染疫　病徵、預防方法一覽

香港衞生防護中心周二（17日）公布調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案，一名過往健康良好55歲女子於日本旅行期間曾進食高風險食物，包括海鮮刺身，之後腹痛及腹瀉，糞便樣本經化驗後證實含產志賀毒素大腸桿菌。產志賀毒素大腸桿菌是什麼？有預防方法嗎？衞生防護中心解構一文看清。



什麼是產志賀毒素大腸桿菌？

．大腸桿菌是常見於人類和溫血動物腸道內的細菌，大多數不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

大腸桿菌會致命嗎？產志賀毒素大腸桿菌有什麼病徵？

．包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。

．少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症，例如在幼童出現引致腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」。

．任何年齡人士均有可能受到感染，雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

大腸桿菌/產志賀毒素大腸桿菌怎麼感染的？

．產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。

．產志賀毒素大腸桿菌亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。

．直接接觸農場動物或其周圍環境也是產志賀毒素大腸桿菌感染的一個重要風險因素。

衞生防護中心12月16日公布，一名過往健康良好的55歲女子，她於11月30日出現腹痛及腹瀉且糞便呈水狀，糞便樣本經化驗後證實含產志賀毒素大腸桿菌。（資料圖片）

產志賀毒素大腸桿菌潛伏期多久？

．一般是3至4天，但可長達14天。

產志賀毒素大腸桿菌潛有預防方法嗎？

．處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、徹底煮熟（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防由食物傳播的疾病。

．處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。

．進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。

．避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。

．如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

產志賀毒素大腸桿菌在香港流行嗎？

．過去五年，中心每年錄得一至六宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。計及上述公布的個案，今年至今共錄得4宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。