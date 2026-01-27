國際海關節｜陳子達：積極應用創新科技　加強貿易便利和口岸安全

香港海關周二（27日）在香港會議展覽中心舉行2026年「國際海關節」酒會，由財政司司長陳茂波及海關關長陳子達主禮。超過300名嘉賓出席，包括港府官員、行政會議成員和立法會議員、中央人民政府駐港機構，以及內地和澳門海關代表、多國駐港使節、外國海關專員、私人機構代表等。



圖為2026年1月27日，財政司司長陳茂波在「國際海關節」酒會上致辭。（政府新聞處圖片）

陳茂波：香港海關續與時並進 善用科技提升執法效能

世界海關組織將今年「國際海關節」的主題定為「竭誠守關衞家國，機智執法護社羣」，旨在彰顯海關秉持使命、致力打擊罪案，保障國家安全與社會繁榮。

財政司司長陳茂波致辭時讚揚，香港海關在便利通關、執法保安及保障市民福祉方面擔當重要角色。他指出，面對新形勢，香港海關須繼續與時並進，善用科技提升執法效能；同時加強與海內外夥伴的協作，為推動國際海關合作貢獻更大力量。

圖為2026年1月27日，海關關長陳子達在「國際海關節」酒會上致辭。（政府新聞處圖片）

陳子達致辭時提到，現時人工智能（AI）正為日常生活帶來深遠變革，香港海關亦積極應用創新科技加強貿易便利化和鞏固口岸安全。他又讚揚同僚的專業表現，並重申香港海關會繼續努力不懈，成為現代化、高效且具前瞻性的精銳執法部隊。

香港海關在1987年加入世界海關組織，「國際海關節」自此成為香港海關的年度盛事。陳茂波亦於會上頒發世界海關組織嘉許狀予香港海關人員和合作夥伴，表揚他們在與國際海關節主題相關的不同海關事務上所作出傑出貢獻。