曾國衞辭職｜稱前列腺癌指數上升　羅淑佩、麥美娟祝早日康復

國務院今天（27日）免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務，他解釋自己前列腺癌指數一直上升，情況沒大改善，故決定辭職。他的兩名局長同事羅淑佩和麥美娟希望曾國衞早日康復，具體情況不太掌握。



1月27日，國務院宣布，根據行政長官李家超建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。李家超與曾國衞見記者，解釋相關決定。（廖雁雄攝）

曾國衞解釋，自2020年獲任命為局長，多年來一直盡心盡力工作，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，期間做了超聲波、刺穿手術等，有按時吃藥，但情況無改善，與醫生商量後，認為此前最好是放下工作。

羅淑佩、麥美娟祝曾國衞早日康復

民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席立法會一個會議後，回應曾國衞辭職。羅淑佩表示，具體情況不太掌握，因會議結束後才知道這個消息，對於同事健康出現問題表示關心，希望他早日康復。麥美娟表示，很關心同事健康，希望曾國衞得到適當治療，早日康復。