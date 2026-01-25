強制巴士戴安全帶｜有乘客目擊小童佩戴後被箍頸 質疑危險過唔用
撰文：賴卓盈
出版：更新：
巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）起生效，不少市民在社交媒體上分享，佩戴安全帶時遇上各種「奇難雜症」。有市民指安全帶「卡死」，無法拉出佩戴；亦有部份乘客因拉不出安全帶，苦笑形容「以為自己做緊Gym」；也有年幼小童因身高較矮，佩戴安全帶後「箍住條頸」，引來一些乘客質疑，認為「戴咗仲危險過唔用」。
巴士強制佩戴安全帶的新法例今日（25日）起生效，不少市民陸續在社交媒體上分享其佩戴安全帶的體驗，當中不乏各類「奇難雜症」。
難題一：年幼女童戴安全帶後被箍頸
有乘客在社交平台分享，今日在巴士上目擊一名年幼女童獨自乘坐並佩戴安全帶的圖片，圖中顯示該名女童因身型較矮，即使已完全坐貼椅背，佩戴安全帶後，可見其頸部及面部被安全帶箍着，該乘客留言不滿說：「12歲以下嘅細路究竟點樣用安全帶，箍住條頸，仲危險過唔用。」
就兒童佩戴安全帶情況，根據新法例，家長帶同幼童乘車時，若兒童能夠坐穩在座位上，便需佩戴安全帶以保障安全。至於未能坐穩的幼兒，成年乘客應先為自己佩戴好安全帶，再緊抱幼兒，減低意外發生的可能性。
難題二：不少乘客體驗安全帶「卡死」：難拉到以為做緊Gym
社交媒體上流傳一條影片，一名市民乘車時發現其座位的安全帶「卡死」，他曾試過慢慢拉，又再用力扯，都無法佩戴安全帶，形容「拉極都拉唔到」；亦有市民反映，部份巴士安全帶難以拉動，形容「難拉到以為自己做緊Gym。」
針對安全帶懷疑損壞的情況，運輸署曾表示，乘客可向車長反映有關情況；為保障自身安全，建議乘客應盡可能選用配有安全帶的其他座位。巴士公司亦表示，可以將有關情況記錄下來，再通知巴士公司。
難題三：佩戴安全帶後難「撳鐘」落車
此外，有不少市民反映，佩戴安全帶後無法「撳鐘」落實，投訴強制戴安全帶新例擾民。就此情況，運輸署曾表示，如落車掣太遠，乘客可以解開安全帶按鐘後，應盡快返回座位並重新扣好，直到巴士到站後才再次解開。
