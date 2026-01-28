陳家珮逆線行車｜今坐巴士回立會　被問有否戴安全帶：不嬲企響度

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，已向全港市民致歉的她稱「短時間內唔會揸車」，陳家珮今日（28日）出席立法會大會被追問時稱，今早是坐巴士到立法會，但因選擇企位故無戴安全帶，又稱對逆線行車事件無更多補充。



新民黨立法會議員陳家珮早前因逆線行駛向警方自首，她今日表示沒駕車上班。（王海圖攝）

今日立法會大會，陳家珮在第一條口頭質詢後，被問到搭乘什麼交通工具，她回應是巴士：「今朝都係搭巴士。（有無戴安全帶？）我企響度，我不嬲都係揀企響度。」

被問港澳辦主任夏寶龍日前於全國港澳研究會提出對立法會5點要求，包括注意個人操守，以及新民黨主席葉劉淑儀和民建聯元老蔡素玉因其逆線行車事件交鋒「駁火」，陳家珮表示，星期六已經與警方錄口供，現在正等待警方調查，沒有補充。