女足前助教黃子偉脫非禮罪　律政司上訴得直　案件發還重審

香港女足代表隊前助教黃子偉被指非禮女下屬，經審訊後被裁定罪名不成立，律政司早前就無罪裁決提出上訴。高等法院暫委法官李俊文今（28日）下判辭，指原審裁判官彭亮廷拒納女事主X的證供時，其裁定武斷及不合理，假定了事主必然會對侵犯者抱仇視心態，錯誤地批評X的證供不真確，是在欠公允，更有悖常理，裁定律政司上訴得直，案件發還予另一位裁判官重新審理。



被告黃子偉，原被控3項非禮罪，指他於2021年7月至9月，在某工廠大廈和某車內非禮X，另於同年9月23日在某工廠大廈非禮X。他在裁判法院經審訊後全部罪名不成立。

被告黃子偉(圖)在裁判法院被裁定非禮罪不成立，法官今裁定律政司上訴得直，案件發還予另一位裁判官重新審理。(資料圖片)

高等法院暫委法官李俊文在判辭中提及，控方陳詞指，原審裁判官在拒納X證供時，在數方面上犯了法律錯誤，包括錯誤地考慮X和被告的關係和案發後對被告人的態度，假定事主對侵犯者必然表現出「仇視」或「敵對」的心態；在無基礎的情況下指X與被告達成協議；批評X可能將三次非禮事件的先後次序混淆、未有提供訊息對話記錄及過份苛刻地考慮新近投訴證據。

李官認為，原審裁判官單憑二人WhatsApp中的部分字句，便裁定二人的關係非一般上司下屬，此說法除了令人費解，有斷章取義之嫌。反之，X就與被告關係的作供前後一致，認為原審裁判官的裁定武斷及不合理，輕視X的個人因素或處境。

法官指 原審裁判官假定X必然會對侵犯者表現出「仇視」和「敵對」 忽視案中的其他重要證供

此外，李官認為，原審裁判官在假定X必然會對侵犯者表現出「仇視」和「敵對」態度的基礎下，並以此作為部分拒納證供的理由，是忽視了案中的其他重要證供，如X指因被告在業界的人脈地位以及擔心對她自己事業有影響，因此未有即時舉報。原審裁判官另外亦批評X不記得案發地點及混淆了事發的先後次序，而事實上，X在法庭上有清楚交代案發的細節，而即使X對事件發生的次序有誤，亦非拒納證供的重要理由。

李官認同控方所指，裁判官的要求不切實際，亦在數方面犯了法律錯誤，因此其無罪裁斷是「有悖常理」，下令案件發還裁判法院，交由另一位裁判官重新審理。此外，黃在原審罪脫後，不獲訟費，他亦提出上訴。李官指，因律政司上訴得直，此申請沒有上訴基礎，故予以駁回。

案件編號：HCMA143/2024、HCMA20/2025