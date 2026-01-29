圍標｜競委會搜14間承辦商顧問公司涉圍標　合約總值7億涉17屋苑

競爭事務委員會今日（29日）公布，最近兩日（28日及29日）展開代號「獵人」的執法行動，根據法庭手令搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所。新一輪行動涉及13個住宅屋苑及單幢大廈，以及4座工業及商業大廈的維修工程，分布港九新界共9個地區。



競爭事務委員會就樓宇維修業界的反競爭行為採取新一輪執法行動。(競委會圖片)

搜查27個處所 包括辦公室及涉案人士住所

競爭事務委員會一連兩日（1月28日及29日）展開代號「獵人」的執法行動，根據法庭手令搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所。

有關公司涉嫌於全港17個屋苑及大廈的維修工程招標期間，涉嫌從事圍標等反競爭行為，初步估計相關合約總值約7億港元。

競委會表示，一直密切關注樓宇維修工程的圍標問題，過去兩年先後採取四次執法行動，當中包括兩度與廉政公署展開聯合行動，搗破案中圍標集團。

集團主腦為一間工程承辦商 已在全港多區運作一段時間

競委會透露，在取得相關證據後，抽絲剝繭，過程中再揭發另一個潛藏的圍標集團，遂決定針對該集團展開調查。根據掌握的資料顯示，該集團主腦為一間工程承辦商，成員包括多間工程承辦商、顧問公司及其他相關人士，已在全港多區運作一段時間。

該集團透過不同手段，意圖操控投標結果，在部份目標維修工程招標期間，集團主腦向顧問公司索取屬機密資料的工程估價，然後再協調集團內其他成員的投標安排，例如以較高價入標（俗稱豬仔標），營造競爭假象，藉此掩護主腦中標。而另一些招標項目，承辦商之間則會互相「陪跑」假意競爭，以協助預定的承辦商中標。

競委會強調，上述行為構成圍標、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

涉及13個住宅屋苑及單幢大廈 4座工業及商業大廈維修工程

新一輪行動涉及13個住宅屋苑及單幢大廈，以及4座工業及商業大廈的維修工程，分布

港九新界共9個地區。競委會在今次行動中，除了持法庭手令搜查處所外，亦行使其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會聆訊，以提供相關資料。

競委會發言人表示，憑藉深入分析先前行動所收集到的證據，競委會成功揪出了另一個圍標集團，當中大部份涉案的工程合約尚未批出。競委會已陸續與所有涉案樓宇的相關持份者聯絡。

就損害民生福祉的反競爭行為，我們定必追查到底，絕不姑息。 競爭事務委員會

競委會為確保調查能夠有效進行，現階段不便公開正在調查的對象或案件細節，在完成調查後，如決定採取進一步行動，定當適時作出公布。

競委會呼籲，任何人士如懷疑有違反《條例》包括圍標的情況發生，可透過以下方式與競委會聯絡；可能已從事或牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會，申請寬待或提供合作。

聯絡電話︰3462 2118

聯絡電郵︰complaints@compcomm.hk

郵遞或親臨競委會辦事處（必須預約）



寬待熱線︰3996 8010

寬待電郵︰leniency@compcomm.hk

