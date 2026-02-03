灣仔軒尼詩道官小畢業禮　學生或課室睇直播　家長批「骨肉分離」

灣仔名校軒尼詩道官立小學（軒官小）近日就七月的畢業典禮安排，引起部份家長不滿。有家長向《香港01》投訴，指學校今年一反常態，由以往租用校方場地，改為在校內禮堂舉行，但禮堂無法容納全體家長及學生，有機會要學生在課室觀看直播，輪流到禮堂上堂領獎，或父母其中一人須在課室看直播。



該家長指，畢業禮是重要場合，不少父母只盼與子女同場，分享值得紀念的時刻，批評校方安排如同令他們「骨肉分離」。她指，有家長提議可分擔租用場地費用，或在禮堂分兩場舉行等，不過未獲回應。



學校回覆查詢指，去年7月初向校外機構提交場地申請，但可供申請日期正值學校考試、成績單預備期間及暑假，認為不適合舉行畢業典禮。校方又稱，每名畢業生的兩位家人可出席，是沿用以往安排。教育局指，已提醒學校繼續與家長保持良好溝通。



灣仔軒尼斯道官立小學。（軒尼斯道官立小學官網）

校方：在外租場「存在很多不確定性」

李小姐指，過去軒官小的畢業禮一直在外租借場地舉行，惟今年突然改為校內禮堂舉行。她表示，周一（26日）校方突然在網上內聯網發訊息，而非書面通告形式，向家長發出小六畢業典禮場地座位分配意見調查的表格。學校在公告就調場解釋，因租借校外場地「存在很多不確定性」，臨近學期結束，各中小學及幼稚園均舉辦畢業典禮，令校方難租到理想場地或合適日子，更有機會延遲至暑假期間、即七月中舉行。

其次，校方指，學校禮堂已完成全面翻新，環境舒適優美，且能提供更佳的視聽效果，如在學校畢業禮，家長和學生可在校園環境照，而在典禮結束後，學校會在禮堂舉辦畢業聚餐，讓師生和家長共聚。

軒尼詩道官立小學在給家長的訊息中列出4個原因，解釋為何今年決定將小六畢業典禮場地移至校內禮堂舉行，而非如以往一樣在外租借場地。（讀者提供）

禮堂難容納所有出席者 學生或父母其中一人課室睇直播

校方指，由於禮堂空間有限，僅可容納約300餘人，方案一是安排畢業生的兩位家長進入禮堂現場觀禮，所有畢業生於課室觀看典禮直播，之後會前往禮堂上台獲授憑及領獎等；二是安排畢業生及其中一位家長進入禮堂現場觀禮，另一位家長於課室觀看典禮直播。

李小姐認為，兩個觀禮安排令人難以接受，父母只是希望可以與子女一同在場，見證他們畢業的重要紀念時刻，形容是「食物鏈最低層嘅最基本要求」，如按照校方安排，家長則無法陪伴在子女身邊，如同被迫「骨肉分離」。她指，不少家長知悉後已即時向學校反映不滿，反建議可否分上午兩場舉行，也可在中學或社區會堂等借出用場地，家長亦不介意攤分租借場地開支。

不過，她指，校方並沒有回應有關建議，僅在收集意見的表格內，加多一欄選項，供家長填寫建議，但家長仍須在觀禮方案中二選一。她指，合校長正在遊學團行程中，有家長曾手機傳訊息詢問一名副校長，但對方「已讀不回」。

質疑校方太遲租場、或涉職員失職

李小姐表示，校方堅持要在禮堂舉辦畢業禮，並計劃典禮後同場安排畢業聚餐，但禮堂根本無空間容納所有學生和家長，質疑有關做法「自相矛盾」，「又話唔夠位，仲話聚餐？」

她表示，不少家長質疑校方太遲預約場地，或是有校方職員失職，以至未能成功在暑假前租場。李小姐稱，部份家長擔心這一屆開了先例，往後的畢業生要被迫接受同樣安排，有家長已去信教育局投訴，但獲回覆指畢業典禮安排屬校本政策，建議家長與學校商議。

不少家長在收到訊息時已即時表達不滿，但軒尼斯道官立小學並沒有回應，僅在表格內加了一個其他意見或建議的選項，但家長仍須在校方提出的方案中二選其一，而在禮堂舉行畢業典禮本來就不是家長想要的選擇。（讀者提供）

灣仔軒尼詩道官立小學近日因小六畢業典禮的安排引起家長不滿。（讀者提供）

去年7月初提交場地申請 未獲原有檔期

軒尼詩道官立小學回覆指，去年7月初畢業典禮後，已立即啟動25/26學年畢業禮的籌備工作，並向校外機構提交場地申請。至10月底，學校接獲場地負責人通知，可供申請的日期需由今年7月初，改為6月初或7月中。校方指，該時期正值學校考試、成績單預備期間及暑假，認為有關日期均不適合舉行畢業禮。學校又稱，近日得悉因場地進行工程，部份訂場申請的日期須臨時取消。

學校：以往家長席與學生席設於不同區域

學校又指，上月下旬就畢業禮安排向六年級學生家長發放一份問卷，收集他們的意見，並闡釋在學校禮堂舉辦的原因。校方指，根據以往畢業典禮的安排，「每名畢業生的兩位家人可出席典禮，而家長席與學生席設於場內不同區域」；而校方建議沿用以往安排，即今年每名畢業生的兩位家人可出席。校方稱會慎重考慮從問卷收集到的家長意見，並繼續與家長保持溝通。

教育局：已提醒學校繼續與家長保持良好溝通

教育局則表示，知悉有關學校的家長就本學年畢業典禮的安排有不同意見，已提醒學校繼續與家長保持良好溝通，並會與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。