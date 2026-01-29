安全帶｜旅議會指導遊履行必須職務短暫站立　或可成無戴合理辯解

強制巴士戴安全帶新法例周日起（1月25日）生效，涵蓋旅遊巴，所有旅客必須佩戴安全帶，否則最高可罰款5,000元及監禁三個月。惟以往導遊需要站在旅遊巴車頭，面向乘客介紹景點，新例下有導遊表示「拗身」向旅客介紹景點感到腰骨痛。



旅遊業議會今日（29日）向會員旅行社發出溫馨提示，呼籲導遊定必提醒旅客全程繫好安全帶，並特別指出新修訂已加入合理辯解的元素，若導遊因履行必須或緊急的職務或處理突發情況需短暫站立，可向執法人員解釋原因。



2026年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，涵蓋旅遊巴。（資料圖片／廖雁雄攝）

旅議會提醒導遊定必提醒旅客全程繫好安全帶

旅遊業議會今日（29日）公布，剛發出溫馨提示予會員旅行社，提醒強制巴士戴安全帶新法例已生效，呼籲導遊定必提醒旅客全程繫好安全帶，在車輛行駛期間須安坐座位，不得隨意走動。

惟以往導遊需要在旅遊巴車頭，面向乘客介紹景點。旅議會指，當局明白導遊工作期間或需短暫站立，向旅客提供資料或協助，新修訂已加入合理辯解的元素。

導遊因履行必須職務短暫站立為合理辯解範圍

旅議會又指，理解導遊在安全情況下，因履行必須或緊急的職務或處理突發情況需作短暫站立，因此可用作合理辯解範圍，向執法人員解釋原因。執法人員會根據個案的實際情況作出公平公正的判斷。惟導遊也應盡量避免於行車期間站立或走動，以策安全。

旅議會感謝特區政府不忘兼顧導遊履行專業職務的需要，以達致安全與服務並重的平衡。

新例實施首日有導遊「拗身」介紹景點嘆腰骨痛

《香港01》在新例實施首日曾直擊旅遊巴情況，當時導遊白小姐坐在前排座位「拗身」向旅客介紹景點，大嘆腰骨痛。另有導遊稱，用背脊朝向旅客解說景點不禮貌，建議盡快將旅遊巴頭排座位改裝成「倒頭位」。