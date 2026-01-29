香港櫻花．多圖｜機場櫻花園即日開放共160棵櫻花 下周最佳觀賞
撰文：洪戩昊
出版：更新：
櫻花迷注意！機管局機場運行執行總監姚兆聰今日（29日）指，位於赤鱲角機場島的櫻花園今年最佳賞櫻時間為下星期。園區今年增加了39棵櫻花，總數已達160棵，總面積達三萬呎。
姚兆聰指，今年的櫻花品種續為「好運來」，增加了39棵，總數已達160棵。雖然現時只有兩、三成有開花，但下星期才是最佳賞櫻時間，屆時新栽種的櫻花亦會盛開。
開放新路連接東涌站 步行距離縮短200米
他表示，園區過去兩年已吸引共20萬人次遊覽，預期今年亦會有10萬人次以上。為了方便前來賞櫻的市民，亦新開闢了一條連接園區與東涌站的路，步行距離縮短200米。
+16
特地設計起伏路段 搭配昂坪纜車背景打卡
他亦指，特地將園區路段設計得有起伏，配合背景的纜車及塔，希望令「打卡」效果更好。至於未來，他表示亦考慮將繼續擴展園區，「年年都加（花），好似儲錢咁。」
園區不設開放時間，任何時間也可入內。費用全免。
沙田安景街公園櫻花超密集 天文台料周日轉冷 市區一夜跌7度香港櫻花．多圖｜密集花海 沙田安景街公園內12棵同滿開粉紅一片天氣過山車｜天文台料下周回暖至23度 2月初15度 馬鞍山櫻花開天文台本周先天晴炎熱 周四起有雷暴 機場島櫻花滿開一片粉紅