涉洗黑錢男不滿遭警凍結戶口10年　官指警有定期跟進　駁回覆核

被懷疑涉洗黑錢男子，於2013年被警拘捕後，警方向兩銀行發出「不同意通知書」，變相把該男子在這兩銀行的戶口凍結。他之後雖准保釋，但警方調查繼續，並一直延長通知書達10年，至2023年取得法庭限制令才撤銷。該男子指警方多年來延通通知書限期做法不公，提出司法覆核。法官高浩文今(29日)下判辭指，警方當時懷疑申請人是跨境販毒集團主腦，並涉清黑洗逾1.48億黑錢，同意調查極為複雜，但警方有每月就通知書作覆核，認為延長做法非不合乎比例和不合理，駁回司法覆核的申請。



根據資料，申請人鄭耀棠和多人曾被控洗黑錢罪，去年11月被裁定罪名不成立。



申請人為鄭耀棠，答辯人為警務處處長，恒生銀行和中國銀行(香港)被列為利益關係方。

申請人鄭耀棠不滿受查10年一直被警變相凍結戶口，向高等法院申請司法覆核敗訴。(黃浩謙攝)

鄭的律師多年來有向警追問進度

判辭透露，鄭於2013年1月因涉洗黑錢被警方拘捕，警務處處長同時向恒生和中銀，就鄭的戶口發出「不同意通知書」。鄭其後獲准保釋，警方的調查繼續。代表鄭的律師多番向警方追問進度。律師在2022年2月發給警方的信函中，指警方做法令鄭無法處理戶口的資產，認為沒有法律理據，威脅採取法律行動。警方卻回覆稱，調查仍在進行，且無意「解凍」戶口。鄭在2023年就警方做法申請司法覆核。

鄭於2023年被控後通知書才被撤銷

鄭於2023年3月再被捕，被控以5項洗黑錢和1項串謀洗黑錢罪，同年6月，律政司就鄭的資產取得法庭的限制令，通知書亦因此撤銷。

鄭質疑警方做法不合乎比例

法官在判辭指，他不同意通知書非法庭命令，認為金融機構沒有責任遵從的說法，若金融機構不理會通知書和繼續處理該些資產，可能會被檢控。鄭在本案並不是挑戰「不同意通知書」的機制，而是挑戰警方多次延長通知書，令它的效力長達約10年，質疑做法不合乎比例。

警方懷疑鄭是販毒集團主腦

法官指，一般通知書的效力不多於6個月，若涉及的案件屬例外情況，通知書的效力才會超出6個月，同時警方會每月作出覆核。根據警方存入的證據，提及鄭疑為販毒集團主腦，涉及從內地走私毒品到港和洗黑錢。

警懷疑鄭的戶口疑曾用作洗黑錢

根據當時初步的調查，涉案人士利用20個銀行和馬會戶口清洗1.48億「黑錢」。單單是涉及鄭的戶口，涉清洗的「黑錢」為3562萬元。此外，該調查規模龐大，曾調查11名疑犯和逾100間公司，亦進行了11個錄影會面和錄取39份口供，警方亦4次向律政司索取法律意見。

警引指引每月作覆核

法官同意，是次調查極為複雜，警方已嘗試在防止罪案的社會利益，和鄭的個人情況之間取得平衡。而案中的通知書是用來協助調查鄭，警方亦根據指引，每月作出覆核。法官認為，警方延長通知書的做法並非不合乎比例。法官亦提及，是銀行最終凍結資產，而它們是根據其判斷行事。

官認為警方在案中做法合理

此外，法官指警方調查時沒有延誤，而鄭亦曾拒應警方要求，進行會面。法官認為，警方在案中的做法合理。法官因此裁定鄭敗訴，並頒令他需支付警方的訟費。

案件編號：HCAL 520/2023HCAL 520/2023