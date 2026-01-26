兩男涉操控內地販毒到港　身處內地證人視像作供　兩男囚逾34年

兩名本地男子涉嫌在2017年指示他人在內地販毒到香港，惟期間部人士在內地被捕，並檢獲297公斤冰毒。其中一名在內地被捕的港人，經中港兩地安排，早前在內地透過視像系統，在香港法庭指證兩名疑為香港主腦的男子，該兩男在香港高等法院經審訊被裁定串謀販毒罪成。兩男今(26日)在高等法院分別遭判囚34年6個月，和34年。



負責本案的警方毒品調查科高級督察表示，本案是首宗在內地的證人以視像系統作供，令在港販毒人士成功定罪的案件。



兩名本地被告：陳國堅(44歲)和胡志邦(53歲)，被控於2016年12月至2017年2月13日，在香港與周劍宗及其他身份不詳的人，一名串謀非法販運冰毒。陳判囚34年半，胡判囚34年。

兩名被告陳國堅和胡志邦在高等法院被裁定罪成，被判囚34半及34年。(黃浩謙攝)

警方毒品調查科高級督察陳源勳透露，，本案是首宗在內地的證人以視像方式作供，令在港的販毒人士成功定罪的案件。(警方提供照片)

內地被捕港男透露受兩被告操控販毒

警方毒品調查科高級督察陳源勳透露，內地公安局在2017年2月13日，在廣州市荔灣搗破一宗販毒案，檢獲於297公斤的冰毒，並拘捕三名內地和一名香港男子。其中一名被捕的香港男子向公安表示，受到兩名在港的男子操控和指示，企圖把涉案毒品偷運到香港。

兩男被告2018年在港被捕

內地公安部和香港毒品調查科因此展開合作，調查發現涉案人士組織嚴密，核心成員通過「人貨分離」和「單線聯絡」等方法，遙控指揮販毒活動。毒品調查科於2018年5月在香港拘捕本案兩名被告，他們否認串謀販毒罪受審。

內地被捕港男曾以視像作供

兩名被告在高院的審訊中，於內地被捕的香港男子，亦有出任控方證人，並在內地最高人民法院批准下，在內地服刑期間以視像方式作供，指證是次兩位被告如何指示他犯案。

作證男子在內地被判囚15年

兩名被告經審訊後被裁定罪成。法官考慮涉案毒品的數量，以判囚33年為量刑起點，並因案件嚴重性和跨境元素而加刑，最終判處陳監禁34年6個月，並判胡監禁34年。據了解，該名在內地被捕並在本案作供的男子，在內地被判囚15年。

首宗身處內地證人以視像在港法庭作供

陳源勳亦指，本案是首宗在內地的證人以視像方式作供，令在港的販毒人士成功定罪的案件。是次成功定罪正正展現內地和香港法律制度，在「一國兩制」框架下有效協調的正面成果。他形容，案件籌備7年期間困難重重，包括因疫情而封關，引致不便。以及以視像作供的技術問題。但他指，透過內地執法機構與香港警方的緊密合作，以及內地與香港司法機關之間的互相協調，最終令本案兩名被告成功入罪。

案件編號：HCCC150/2023