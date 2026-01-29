巴士安全帶｜運輸署：實施初期以宣傳教育為先　助市民養成習慣

強制巴士乘客戴安全帶的新規例已於1月25日實施，當局表示，法例實施初期，政府會以持續加強宣傳和公眾教育為先，協助乘客養成自覺佩戴安全帶的習慣和安全意識。運輸署安全總監李艷芳稱，為加強保障乘客安全，現時超過一半專營巴士座位已安裝安全帶。如座位已配備安全帶，乘客必須佩戴。



李艷芳：減低意外中死亡和重傷風險

李艷芳表示，佩戴安全帶能減低交通意外中死亡和重傷的風險，冀市民養成佩戴安全帶的習慣，加強對自身安全的保障，共同促進道路安全。

她又提醒，成年人陪同兒童乘坐巴士時，應先為自己佩戴安全帶。「成年乘客佩戴安全帶後，可將未能穩坐在座位上的兒童抱緊，並讓他們坐在膝上；至於可穩坐在座位上的兒童，則可佩戴安全帶。」

她引述世界衞生組織（WHO）的專題研究指出，讓兒童使用一般安全帶，一旦發生意外，安全帶可發揮保護作用，勝於完全不使用安全帶。

重申法例包含容許乘客合理辯解條文

當局表示，市民準備下車時，可在適當時候解開安全帶和離開座位。若鄰座乘客要先下車，但空間狹小，乘客可先離座讓路，之後再返回座位並扣好安全帶。至於站立的乘客，巴士上已配備扶手和防滑地面等多項安全設施，為他們提供保障。

此外，相關法例已包含容許乘客提出合理辯解的條文，乘客如因個別情況或原因未能佩戴安全帶，可向執法人員解釋，執法人員會採取法、理、情兼備方針，因應實際情況處理。