安全帶例只1.25後登記巴士適用？江玉歡生疑促解：可能我理解錯呢

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例1月25日生效，當年有份投票通過的立法會前議員江玉歡周四（29日）在社交媒體發文指，目前相關條例僅適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，即該日期之前登記的巴士即使配有安全帶，乘客倘不戴亦不會負上刑責。江玉歡今日（30日）在商台節目稱，希望政府解說清楚條文：「可能我理解錯呢。」



資深大律師湯家驊稱，根據條例，乘客乘搭此日期前登記的巴士，不受新例規限，不過他指，政策原意是保障市民安全，呼籲市民無論何時都配戴安全帶。

《香港01》正向運輸署查詢。



江玉歡表示，目前相關條例僅適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，即該日期之前首次登記的巴士，即使配有安全帶，乘客倘若不佩戴亦不會負上刑責。（梁鵬威攝）

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例1月25日生效，引起大量爭議。修改後的《道路交通（安全裝備）法例》第374F章第8AB條訂明，每一輛巴士都必須在乘客座位設置安全帶；第8D則訂明，凡乘客乘坐第8AB適用的巴士，都必須佩戴安全帶。

《道路交通（安全裝備）法例》第374F章第8AB條訂明，每一輛巴士都必須在乘客座位設置安全帶；第8D則訂明，凡乘客乘坐第8AB適用的巴士，都必須佩戴安全帶。

當年有份投票通過相關法例的江玉歡，周四發文揭示法例「盲點」。她指，第8AB僅使用於今年1月25日或之後首次登記的巴士，即乘客乘搭這些巴士，才須戴安全帶。至於該日期之前首次登記的巴士，即使配有安全帶，乘客倘若不佩戴，亦不會負上刑責。她希望政府解說清楚條文，以免公眾誤會有關罰則適用於所有巴士。

換言之，對於2026年1月25日之前首次登記的巴士，縱使它們有安裝安全帶，乘客為確保安全，可自願配戴，但不配戴亦不會負上刑責。

江玉歡在電台節目稱，收到市民求助希望她能解釋條例罰則等，她翻閱條例文發現問題。她續說相關法例的立法原意及精神有文件支持，而當日政府提交文件中亦有寫明適用於今年1月25日或之後首次登記的巴士。被問到當日有否看到有關條文，江玉歡稱當日議會有留意到有關條文，但又說自己是作字面解讀，「可能我理解錯呢」。

政府於2026年1月29日發出有關「宣傳教育助養成佩戴安全帶習慣」的新聞公告部分內容。（政府新聞公告截圖）

對於政府新聞公告指「若上述車輛的座位已配備安全帶，不論車輛是否新登記，司機和乘客都必須佩戴」，江玉歡說「唔知邊位人士去作呢份新聞公告」，對方可能出於「好審慎，好希望市民安全」而寫，因此政府要解釋清楚。她亦強調，法律應該凌駕新聞公告，「唔係立啲法例嚟做咩？」

湯家驊稱，條例僅列明適用於1月25日或之後首次登記的巴士，即代表乘客乘搭此日期前登記的巴士，不受新例規限。（資料圖片/林遠航攝）

湯家驊亦有與江玉歡類似理解 惟籲市民無論何時都戴安全帶

資深大律師湯家驊亦稱，條例僅列明適用於1月25日或之後首次登記的巴士，即代表乘客乘搭此日期前登記的巴士，不受新例規限。如沒有配戴安全帶，亦不會被檢控。不過他指，政策原意是保障市民安全，呼籲市民無論何時都配戴安全帶。

生活係社會中，人唔應該抱持一種心態，就係我唔犯法，我就唔需要顧及大家安全。我覺得咁樣嘅思想係唔好，你應該尊重自身同同行者安全。 資深大律師湯家驊

李健志認為政府就今次安全帶法例的立法倉促，較少公眾咨詢，導致市民對新例有不少疑惑。（李健志提供）

大律師：安全帶條例立法倉促 市民存不少疑問

大律師李健志認為，單從字面解讀，市民乘搭1月25日前登記的巴士，應該不受新例規管，但亦要考慮政府立法原意（legislative intent），認為有關當局需進一步向公眾解說政策，以免令市民誤墮法網。不過他表示，配戴安全帶是保障市民安全的做法，呼籲市民勿矯枉過正。

李健志又指，自新例生效以來，收到不少人查詢，如按鐘時解開安全帶是否違例等。他認為，政府就今次安全帶法例的立法倉卒，對公眾的咨詢較少，導致市民對新例有不少疑惑。

如果要市民奉公守法，政府必須知道市民對個條例有冇疑問。你越能夠咨詢到市民，佢講得到佢哋嘅擔心，政府係修例時就越能夠盡善盡美。 大律師李健志

莊豪鋒認為如社會對法例存在疑問，政府有責任作清晰解說。（資料圖片）

實政圓桌莊豪鋒則指，以他理解，政府一直宣傳1月25日之後，凡乘搭有安裝安全帶的巴士，乘客均須配戴安全帶。惟他承認，「我唔係法律專家，唔敢用法律角度去斷言呢件事」他認為如社會對法例存在疑問，政府有責任作清晰解說。