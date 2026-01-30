新春北上｜九巴香園圍來往屯門B9線2.1起增服務　最密10分鐘一班

【北上/北上深圳/香園圍蓮塘口岸】為方便市民新年期間及復活節期間經香園圍/蓮塘口岸北上，九巴2月1日至5月31日期間，加強來往屯門至香園圍口岸的B9路線服務，平日大部份時段班次加密至每10至20分鐘一班，假日指定時段則會增至每15至20分鐘一班。



（九巴提供）

九巴表示，將於2月1日（星期日）至5月31日（星期日）期間，加密來往屯門至香園圍口岸的B9路線服務，平日大部分時段班次增至每10至20分鐘一班，假日指定時段亦會增至每15至20分鐘一班。

以同一電子支付方式付費轉乘B9搭兩程送一程 最高可獲五折即半價

九巴又說，轉乘B9路線有「搭兩程總有一程免費」，總車資優惠最高可達5折，乘客以同一八達通或電子支付方式，由市區乘搭指定路線，或於屯門站或元朗形點轉乘路線B9來往香園圍口岸，較低車資的車程將可獲減免。