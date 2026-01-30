廉署破兩集團拘33人涉呃1.5億科技資助　揭數碼港職員收賄助審批

廉政公署本月中先後展開代號「雷鳴」及「震雷」行動，搗破兩個涉嫌詐騙政府科技資助的貪污集團，拘捕24男9女，包括集團主腦及骨幹成員等。兩案共涉及1,400多宗申請，企圖詐騙資助金額高達1.5億元，當中逾1.2億元資助已被攔截。



廉署調查顯示，有集團先僱用下線向市面小食店等中小企埋手，訛稱可助申請政府資助讓店舖轉型數碼化，以套取店方的商業登記等資料去申請資助。過程中，廉署揭發集團以名牌手袋及智能手機等着數，涉行賄臨近退休的數碼港秘書處職員充當「內應」，以助加快審批；另一集團則涉行賄銀行職員。



廉政公署今午（30日）公布早前一連串執法行動，搗破兩個涉嫌詐騙政府科技資助的貪污集團，拘捕33人。（林子慰攝）

廉政公署執行處總調查主任羅珮詩表示，在「雷鳴」行動中拘捕9名人士，包括不法集團的東主及一名數碼港負責審批資助的秘書處職員，該集團共申請「數碼轉型支援先導」5,000萬資助。廉署現已攔截逾3,000萬金額發放，日後會聯同數碼港向該集團追討已派發資助。

調查顯示，不法集團主要向中小企埋手，當中包括餐飲小食店、美容院、街市攤販等，聘請下線推銷員聯絡小商戶，聲稱對方毋須付款便可以得到政府資助，甚至可獲回贈，藉此套取該些商戶的商業登記，盜用他們的身份申請資助計劃。

在「雷鳴」行動中，廉署拘捕9人，包括不法集團的東主及一名數碼港負責審批資助的秘書處職員。

另外，集團亦不斷賄賂數碼港秘書處職員，包括智能手機、名牌手袋、免費海外旅行等，令有關申請審批加快，以及阻攔調查懷疑有問題的個案。

廉署又指，雖然有關公司向商戶提供電子方案，包括設立網站及電子支付工具，惟設施簡陋，與每單個案申請約10萬元的資助申請金額不符。

另一集團涉騙1億元科技券 招攬親友作案 以每戶口$5000行賄銀行經理

另外，廉署在本月中的「震雷」行動中，拘捕24人涉嫌詐騙政府約1億元科技券，個案涉及4名科技公司東主，一名銀行經理及一名保險代理、一名會計經理及多名空殼公司負責人。廉署形容詐騙集團「閉環式有規模運作」，招攬親友及以每個戶口賄款5,000元引誘銀行經理，開設銀行戶口及空殼公司。詐騙集團更偽造會計文件及強積金文件，交會計師樓核對，令資助獲批。該集團共提交470宗申請，企圖申請1億科技券資助，廉署阻截9400萬。

在「震雷」行動中，廉署拘捕24人涉嫌詐騙政府1億元科技券，包括4名科技公司東主，一名銀行經理及一名保險代理、一名會計經理及多名空殼公司負責人。（林子慰攝）

廉署指，上述兩單個案詐騙手法高階，不止偽造虛假文件，更行賄內部職員及專業人士，讓個案較難發現。數碼港及創科署代表稱，日後將增加電腦突擊巡查及實地巡查工序，以及呼籲內部職員提高警覺，冀堵截違規程序。