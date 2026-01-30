巴士安全帶｜有市民不願重推　稱不扣帶較方便　曾卡住險無法下車

乘搭巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，爭議持續發酵，運輸及物流局局長陳美寶今午（30日）見記者，宣布會盡快刪除有關條文，並研究改善條例的執行，期間會廣納社會各界意見，再徵詢立法會後推出法例。惟她見傳媒的約10分鐘期間，未有就法例引起擾民爭議道歉。



《香港01》記者今午在葵芳巴士總站，了解市民對相關政策睇法。不少人認為毋須戴安全帶「方便好多」，指自己曾因安全帶卡住，幾乎趕不及下車；亦有人直言不希望法例重推，「其實巴士冇乜幫助，小巴就ok。」亦有人指，早在新例實施前，已習慣扣安全帶，但同意被安全帶箍住身體會「唔舒服」，近日亦見有人趕下車時忘記解開安全帶，令停站時間延長。



政府1月30日下午宣布會盡快刪除巴士強制佩戴安全帶的法例條文後不久，仍有巴士乘客繼續扣上安全帶。（王譯揚攝）

乘客稱目擊長者「一抽二掕」 難以扣安全帶

乘客子瑤受訪時表示，新例實施後，因擔心有便衣警員上車檢查及罰款，故每次乘巴士都會扣上安全帶。惟她發現巴士上的安全帶要很用力才可拉出，加上她做了美甲，無論扣上或解開安全帶均「好辛苦」，更曾因安全帶卡得太緊「除唔到個扣」，導致「爭少少落唔到車」。

子瑤又說，見過一些長者「拎住好多餸」，又無力扣上安全帶，需要別人幫助，「見到啲婆婆比較辛苦」。她認為取消乘搭巴士時強制扣安全帶會「方便好多」，稱平日乘客亦不會「亂咁跑、亂咁跳」，故毋須扣安全帶也無問題。

對於運物局長陳美寶宣布會盡快刪除相關法例條文時，並未就新例引起爭議致歉，子瑤想了一想，笑言沒有特別感覺：「因為……好似都……佢本身就唔係會講呢啲嘢嘅人。」

政府1月30日下午宣布會盡快刪除巴士強制佩戴安全帶的法例條文，乘客子瑤表示，毋須戴安全帶「方便好多」，稱自己曾因安全帶卡住，幾乎趕不及下車。（王譯揚攝）

林小姐則稱，強制扣安全帶帶來困擾，「麻煩啲囉拎住嘢就‥‥‥」當她得知政府暫緩相關法例，高興稱：「好呀好呀，幾好呀，最好！」但被問及將來有機會重推法例，她則直言「唔想，其實巴士冇乜幫助，小巴就ok。」

有乘客一向有扣安全帶 推法例與否無甚影響

不過亦有乘客認同乘搭巴士時應佩戴安全帶。廖小姐表示，早在新例實施前，她「平時都係搭咩車，我都習慣咗呢個手勢，就係一上車就扣安全帶」，故新例其實對她沒有影響。但她同意若扣上安全帶，箍住身體確實會「無咁舒服」。

廖小姐指出，新例實施後，觀察到不少乘客或因未習慣要扣安全帶，「一落車就嗱嗱聲起身」，忘記要先解開安全帶，結果被卡在座位上，導致下車需時更長。

巴士乘客廖小姐表示，自己一向習慣乘巴士時會扣上安全帶，但同意被安全帶箍着身體會感覺不舒服。（王譯揚攝）

學生認同扣帶較安全 解扣時暢順未礙下車

身穿校服等車的Holden則說，自從新例實施後，他乘巴士時均會扣上安全帶，「試過有一次唔記得戴安全帶，我朋友提咗，我都有戴返」，指扣上安全帶會「安全啲囉，費事炒咗車，你起碼都有啲嘢勾住」。

他稱，以其過去數日的經驗，扣上巴士安全帶時均暢順，「我好快拉一下就可以扣到，我走嘅時候撳一個掣都可以解扣到」，故認為不會阻礙下車。