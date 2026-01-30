巴士安全帶｜刪條文完善後重推　鄧炳強：有無法例規定均建議佩戴

巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，爭議繼續發酵，運輸及物流局局長陳美寶下午會見傳媒約10分鐘，承認法律條文技術上有不足，未能反映立法原意，法例執行時「市民產生不同看法」，情況並不理想，為「清晰起見」，將會盡快刪除有關條文，並研究改善條例的執行，期間會廣納社會各界意見，再徵詢立法會後推出法例。



2026年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，於巴士站立則不受新法例影響。（資料圖片/廖雁雄攝）

保安局局長鄧炳強今日（30日）下午在委員會會議結束後，在政府總部見傳媒，被問及警方是否不會再就佩戴安全帶執法，以及他早上在立法會上稱扣安全帶是清晰及必須，但政府下午指會暫緩法例，他認為是否合適。

鄧炳強回應稱，安全帶在交通意外中是重要的保命工具，從過往的交通意外中可見到，有用及無用安全帶的傷亡程度有很大分別。不論有無法例規定，任何人乘搭任何交通工具時，包括私家車、小巴、巴士等，他及警方建議均應使用安全帶，「有咩意外、傷亡，後悔已太遲」。