巴士安全帶｜刪條文完善後重推 鄧炳強：有無法例規定均建議佩戴
撰文：凌逸德
出版：更新：
巴士強制佩戴安全帶法例實施近一周，爭議繼續發酵，運輸及物流局局長陳美寶下午會見傳媒約10分鐘，承認法律條文技術上有不足，未能反映立法原意，法例執行時「市民產生不同看法」，情況並不理想，為「清晰起見」，將會盡快刪除有關條文，並研究改善條例的執行，期間會廣納社會各界意見，再徵詢立法會後推出法例。
保安局局長鄧炳強今午（30日）被問及警方是否不會再就佩戴安全帶執法，以及他早上在立法會上稱扣安全帶是清晰及必須，但政府下午指會取消法例，他認為是否合適。鄧炳強回應稱，安全帶在交通意外中是重要的保命工具，不論有無法例規定，任何人乘搭任何交通工具時，包括私家車、小巴、巴士等，他及警方建議均應使用安全帶，「有咩意外、傷亡，後悔已太遲」。
保安局局長鄧炳強今日（30日）下午在委員會會議結束後，在政府總部見傳媒，被問及警方是否不會再就佩戴安全帶執法，以及他早上在立法會上稱扣安全帶是清晰及必須，但政府下午指會暫緩法例，他認為是否合適。
鄧炳強回應稱，安全帶在交通意外中是重要的保命工具，從過往的交通意外中可見到，有用及無用安全帶的傷亡程度有很大分別。不論有無法例規定，任何人乘搭任何交通工具時，包括私家車、小巴、巴士等，他及警方建議均應使用安全帶，「有咩意外、傷亡，後悔已太遲」。
巴士安全帶「自斷」 盡快刪強制戴要求 陳美寶認法例有技術不足巴士安全帶寸步難行 鄧炳強再說「法理情」兼備 以勸喻警告執法巴士安全帶扣死 何不剪帶助解困？工會：車長沒工具 只能安撫整理安全帶例「適用」1.25後巴士何故出現 立會審時「沒問沒答」巴士安全帶｜乘客被困45分鐘 警接獲城巴報案 列求警協助巴士安全帶｜運輸署：實施初期以宣傳教育為先 助市民養成習慣安全帶例只1.25後登記巴士適用？江玉歡生疑促解：可能我理解錯呢巴士安全帶｜乘客無法解帶被困 運輸署表關注 要求城巴提交報告巴士安全帶｜違例罰$5000？莊豪鋒：參考小巴案例初犯一般罰數百