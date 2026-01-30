人情公價｜酒店/酒樓最新金額一覽　新人慳錢減買首飾增蜜月開支

結婚資訊媒體「生活易」今日（30日）發布「 2025年結婚消費調查」結果，預計去年結婚宗數為4.1萬宗，新人平均結婚開支微跌3%至39.5萬元 ，為近三年首次跌破40萬。其中買首飾開支跌幅最多，平均消費大跌約15%，反而蜜月旅行的開支則上升7%。



婚宴酒席平均開支亦減少，賓客出席婚宴會否需付較少人情？調查顯示，婚宴人情中位數自2020年起維持不變，到高級酒店應付1,500元，而一般酒店為1,000元，與到私人會所、特色婚宴場地相同；若是到酒樓、午間婚宴、酒會、西餐廳劃一800元；獲邀看簽紙註冊宜付500元，只收到餅卡則付300元。



生活易媒體業務部主管周卓盈小姐公佈「2025 年度全港結婚消費調查」結果， 並分析婚嫁市場趨勢。（大會提供）

「生活易」於去年9月至11月期間，訪問了1,085位於2025至2027年間結婚之新人，調查發現，結婚總開支按年跌3%至395,769元，為近3年首次回落至40萬以下水平。

蜜月旅行平均開支逆市上升

數字反映，新人在經濟氣氛未明朗下更重視預算管理，令數項婚禮支出均見下調現象。在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目與以往一樣是「婚宴酒席」，平均花費微跌2%至183,496元。其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費大跌15%至80,653元，反映鑽石價格下跌，令新人調整在結婚首飾方面的預算；「婚紗攝影」則微跌2%至25,989元。

不過，「蜜月旅行」平均開支升7%至46,803元，顯示新人更願意把預算分配至較高質素或更有體驗感的蜜月旅行上。

雖然婚宴酒席平均開支減少，但酒席模式卻趨向多元化。調查數據指出，單一晚宴的傳統正在被改變。選擇於午間及晚間皆舉行婚宴的新人比例上升，由5%增至6%；只辦午宴的新人亦微升至29%。與此同時，只辦晚宴的比例則由56%稍降至54%。數據反映，部分新人單一晚宴的傳統框架，轉而採用分場宴請不同賓客的更靈活慶祝模式，例如午間招待長輩、同事，晚間則與好友歡聚，讓慶祝活動更貼心。

人情中位數則自2020年起維持不變，除了高級酒店及一般酒店分別維持在1,500元及1,000元外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同（1,000元），酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會人情中位數亦維持在800元水平。至於禮金方面，中位數自2021年起持續上升，今年更升至7萬元水平，顯示出新人及家庭對婚禮傳統禮節的重視程度有增無減。

新人情公價顯示，人情金額可分6個價目等級：

1.高級酒店：維持$1,500

2.酒店、私人會所、特色婚宴場地：維持$1,000

3.酒樓、午間婚宴、西餐廳：維持 $800

4.酒會：維持 $800

5.簽紙註冊：維持 $500

6.只派餅卡：維持 $300



根據2024年及2025年1月至11月結婚宗數變幅推算，「生活易」預計去年結婚宗數為41,146宗，比2024年的44,196少7%。政府近年推出生小孩派兩萬元獎勵金鼓勵生育，調查顯示措施提升新人的生育意願，計劃生育的新人比例從61%升至65%，而計劃生育2名子女及超過3名子女均上升。有受訪者認為，提高新生嬰兒獎勵金、延長有薪產假及提高子女免稅額等政策，可提高生育意願。