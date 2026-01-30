優化的士筆試大減試題　運輸署首公布過往數個月報考人數飆升30%

運輸署自去年11月起簡化的士筆試，合併甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」，其中有關著名地方和路線識別的試題會大幅減少和簡化，並加入有關的士車隊制度、的士司機違例記分制度的題目。



立法會交通事務委員會今日（30日）開會，運輸署署長李頌恩表示，政府去年11月起簡化的士筆試內容，並新增與行業相關的新題目，過往數個月報考的士人數上升30%。



運輸署署長李頌恩表示，政府去年11月起簡化的士筆試內容，並新增與行業相關的新題目，過往數個月報考的士人數上升30%。（資料圖片）

自由黨立法會議員李鎮強關注，有的士車隊反映難聘請司機，詢問當局有何誘因提升車隊司機數目？運輸署署長李頌恩表示，一直協助車隊招聘，包括透過勞工處讓車隊營辦商參與招聘會，去年11月起亦簡化的士筆試內容，並新增與行業相關的新題目，過往數個月報考的士人數上升30%。

李鎮強又關注商用車司機年老化，詢問當局會否考慮輸入更多外勞。陳美寶表示，小巴一直有外勞安排，因小巴營運商人力嚴重短缺，輸入司機有助提供小巴服務的穩定性，當局會取平衡。

尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的對角行人過路處。(政府新聞處提供相片）

陳克勤建議打斜過馬路增試點 提威爾斯醫院及石門站對開十字路口

民建聯立法會議員陳克勤亦關注，政府目前在部份地區試行對角行人過路處，反應不俗，關注相關計劃會否擴展至其他區域，包括威爾斯親王醫院對開的十字路口、港鐵石門站對開十字路口等？運輸及物流局局長陳美寶回應指，上述十字路口的共通點是人流和車流繁忙，需考慮如何在有限時間內讓行人過路，而不影響車流，她預告當局統整資料後，很快會有公布。

新界北立法會議員譚鎮國表示，近日發展局推出三層監察及高層介入機制，詢問交通基建包括北都等項目，會否引入類似監察機制，加快審批流程。陳美寶回應指，現時與港鐵合作推進鐵路加物業項目時，已有多層機制和監管，涵蓋項目及合約層面。她又指局方採取政策創新措施，正密鑼緊鼓籌備新鐵路標準，並在路政署設立專屬部門，一站式處理鐵路土木工程、屋宇、機電裝備。