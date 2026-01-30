巴士安全帶暫緩｜江玉歡讚政府負責任：重推否視乎理據及利民程度

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例1月25日生效，立法會前議員江玉歡周四（29日）在社交媒體發文表示，條例只適用於今年1月25日或之後首次登記的巴士。政府今午（30日）宣布，法律條文有技術不足，未能完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文，令到目前不會有法定要求乘客坐專營或非專營巴士戴安全帶，並會完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。



江玉歡今晚接受《香港01》訪問，認為政府做法很負責任，指新例生效不足一星期，政府已「聽咗市民嘅意見」，算是「相當快速」。至於日後應否重推相關法例，她認為要視乎屆時政府提出的科學理解、法例的便民程度，以及執行方或等再決定。至於新例引起廣泛爭議，江承認自己「聽民意唔夠多」，指已在今次事件中汲取教訓。



政府1月30日下午宣布會盡快刪除巴士強制佩戴安全帶的法例條文後不久，仍有巴士乘客繼續扣上安全帶。（王譯揚攝）

相信事件令政府明白市民對民生議題「有話語權」

江玉歡受訪時稱，相信今次事件給了政府很好的經驗，知道市民對民生議題「好有感受，其實市民係最有話語權嗰個」，她相信政府及議員都會多聽市民意見，「甚至比較長時間親身感受下」，若要再推法例，「一定會做得好啲」。

雖然運輸及物流局局長陳美寶今日下午見傳媒時，未有提及修例重推時間表，但知情者強調，相信有關部門會盡快處理。《香港01》記者今午在巴士站訪問市民時，則有人希望政府不要重推強制巴士乘客戴安全帶的法例。江玉歡認為，應否重推法例，應視乎政府到時提出的科學理據，對市民的便利程度，以及如何執行。

她舉例，假若重推強制相關法例，「係咪真係條條路線都要呢？」又例如若發現安全帶損壞或不乾淨要如何做？如果一些長者或病人，例如自閉症患者「可能真係唔想攬」，應如何處理？不少市民都關注為何巴士企位「可以唔洗咁安全，坐反而要？」以至實施法例後「點捉呢成架車咁大？你真係叫人停車咩唔通？」江玉歡認為以上這些問題，都是重推法例時要考慮的東西，官員和議員只要檢視近日市民的留言，就會很清楚。她認為，應考慮是否要逐項分類解釋市民的疑問。

10月28日，選委界立法會議員江玉歡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

審議法例時無提出疑問？ 江：法例寫法與政府文件脗合

1月25日生效的強制巴士乘客偏戴安全帶新法例，以「先訂立後審議」推行，經上屆立法會「與道路交通有關的3項附屬法例小組委員會」審議，江玉歡亦是委員會成員。有聲音質疑，江玉歡為何在去年審議相關法例時，未有提出法例只適用於在2026年1月25日或之後新登記的巴士這個「問題」。

江玉歡今日受訪時強調，她早在去年11、12月的的Podcast節目「歡歡隨意門」上，已提出法例只對2026年1月25日或之後新登記的巴士有效。她又指，相關附屬法例由政府草擬，毋須立法會通過，她在審議法例時，見到法例的寫法與政府文件是脗合及「一模一樣」，「咁喺個草擬度，你點可以話係錯呢？」

她續說，只是見到當局宣傳相關法例時、以至本周法例生效後，適用範圍「愈講就好似愈闊咁嘅」，與法例條文似乎「有啲唔對」，故她才提出這個事實，希望政府澄清。

1月29日，江玉歡在facebook發帖，指出強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，只適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，呼籲政府解說清楚相關條文。（江玉歡fb截圖）

若重推法例應從從起始階段有市民參與

政府在2022年提交強制巴士乘客戴安全帶的立法建議，立法會在2025年10月通過條例草案。江玉歡提及，在立法過程中，市民參與不多，她亦承認自己過去「聽民意唔夠多」，指已汲取教訓，明白相關法例對市民的影響很大，故若將來政府要重推有關法例，她希望從起始階段便應有市民參與。

至於陳美寶交代將刪除將關條文時，只承認法例執行時「市民產生不同看法」，情況並不理想，但未有致歉，江玉歡認為「道歉唔係一個重點，最緊要係搞掂件事啫」。她認為，重點是要「做返啱可以改善嘅嘢」，解決好對市民的不便，令事件不要再擾攘，「咁而家都搞掂喇，大家快快趣趣向前看啦，我情願佢做返啱啲嘢好過啦」。