六合彩｜連續四期無人中　今晚頭獎一注獨中獲3600萬　附最旺號碼

【六合彩／六合彩結果】六合彩已連續四期無幸運兒中頭獎，馬會今晚（31日）9時30分攪珠，如10元一注獨中，幸運兒可獲3,600萬元巨額橫財。六合彩過去十期攪珠結果、歷年最旺號碼及最冷門號碼、最旺投注站一覽。
10元一注獨中可獲3600萬元巨額橫財
六合彩自1月20日的攪珠後，已連續四期無幸運兒中頭獎，多寶累積至2,840萬元。馬會今晚（31日）9時30分攪珠，如10元一注獨中，幸運兒可獲3,600萬元巨額橫財。
投注晚上9時15分截止，截至下午近5時，總投注額逾約4,653萬元（46,532,688元）。
六合彩｜累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
49個號碼累積攪出次數，截至今年1月29日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現513次；排第二是49號的509次；排第三位是24號的507次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。
六合彩｜六大冷門號碼：19、41、23、25、5、43
最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號只攪出438次；23號位居尾三攪出442次；25號居尾四攪出443次；43號排尾五攪出446次。
六合彩｜過去十期攪珠結果一覽
六合彩｜哪個投注站賣出最多頭獎彩票？
屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位
截至2025年6月30日，今年上半年內有兩個幸運投注站共售出3張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。
餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。
