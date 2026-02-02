寵物節2026｜4天銷售額再度破億　年增一成逾1.1億元

「香港寵物節2026」周日（2月1日）圓滿落幕，丁財兩旺，四日展期銷售額再度破億，按年增長一成逾1.1億元。今年展會首次與香港故宮文化博物館合作，設立「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」專區，大獲歡迎。載譽歸來的「螳潮匯展2：與龍同行」連同打卡大熱的「懷舊金魚街」及「文地貓茶餐廳x美樂士多」，也不少「奴才」攜帶「主子」入場，氣氛熱烈，成為區內重要零售活動。



（主辦方提供圖片）

博覽今年設有近1,000個展位，包括多個首次來港參展的品牌及供應商，涵蓋整條寵物生態鏈，包括各類寵物糧食、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等，同時引入最新的寵物產品，如加入人工智能貓廁所、寵物護理光療儀等、人工智能製作的寵物擺設，另外有寵物主人與毛孩搭配的潮流服飾，以至寵物旅遊用的私人飛機服務、補品等，滿足寵物「擬人化」後各方面的全面需求。

（主辦方提供圖片）

與故宮文化博物館合作設專區 展出2.5米法老貓

今屆寵物節以「文化x寵物」為亮點，首次與香港故宮文化博物館合作，設立「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」專區，展出高達2.5米的法老貓巨型裝置，讓參觀者感受貓咪在神話文化中的地位。

設「懷舊金魚街」等打卡區 加入茶餐廳及士多元素

「螳潮匯展2：與龍同行」則展出近50種螳螂，包括罕見的龍螳螂，推動異寵教育。會場同時設有「懷舊金魚街」等打卡區，融合本地情懷與寵物主題，展現香港經典寵物文化，吸引大批親子及年輕觀眾攜同毛孩前來打卡。此外，「文地貓茶餐廳x美樂士多」讓寵物主人率先感受未來帶同狗隻進入食肆的歡樂。

展覽集團主席：銷售額說明寵物市場大有可為

展覽集團主席王學譜表示，過去20年，該集團與寵物業界一同成長，由以往單純「餵飽就算」到現在的「擬人化」消費，展商組合亦合單純的飼料發展到保健、旅遊等，市場消費力相當強勁，並連續兩年突破億元。

他又稱，銷售額說明寵物市場大有可為，甚至有原本做母嬰產品的展商轉投生產寵物用BB車。政府最新公布政府將進一步落實寵物友善措施，解除實施逾30年的法例禁令，讓經營者可以申請容許狗隻進入食肆，這無疑為業界打入一支強心針，進一步鼓勵更多海內外品牌、供應商聚焦本地市場，並積極開拓「走出去」的機遇。

（主辦方提供圖片）

參展商： 非本地顧客有明顯增長

第六年參展的AIm Plus Interenational Limited董事Stanley Ng認為，「今年產品更多元化，生意較去年上升10%至20%，而且非本地顧客有明顯增長，同時有外國品牌與我們洽談代理機會」。來自韓國的Petrients Founder & CEO JiYoung Ahn表示，「我們也是第一次來到香港參展，系列中的產品很多都售罄了。展會期間非常多人來向我們查詢」 。

毛孩時代市場業敄發展經理Franca Fung表示，該公司以往展位較少，但今次總公司直接來港參展，展位規模多幾倍，連帶生意額都上升50%以上，同時可以讓更多市民認識品牌。