高鐵春節訂票｜內地官方12306攻略　四步完成購票　附預售時間表

【高鐵／內地春運／中國鐵路12306／購票攻略】每逢臨近內地公眾假期，尤其是內地春運，高鐵車票都會極速售罄。高鐵一般提早15日公開預訂車票，今日（2日）有不少市民到西九高鐵站排隊預訂年廿九大除夕（16日)車票，惟搶票競爭激烈，未能揀選心儀日子。



其實市民毋須花時間親自到親自到香港西九龍站預訂車票，可在手機下載內地高鐵官方應用程式「12306」，提供購票、免費退票及改票等服務，接受信用卡付款，開設帳戶後只需4步便完成整個購票流程。下文附有詳盡教學。



每逢臨近內地公眾假期，尤其是內地春運，高鐵車票都會極速售罄。（資料圖片／黃浩謙攝）

如出發站為香港西九龍站，線上截止售票時間為開車前45分鐘。（港鐵圖片）

內地高鐵官方購票平台12306接受港人開帳戶 毋須到西九站購票

雖然目前坊間的旅遊訂票平台，都提供代訂高鐵車票的服務，惟作為中間方的角色，該批平台或未能提供退票等服務，或是修改訂單需要更長時間。不過市民毋須親自到西九高鐵站，其實內地的「12306」便是高鐵的官方平台，已接受港人開設帳戶及訂票。

根據港鐵高速鐵路的網頁指，在12306官網及鐵路12306手機App的購票手續大至相同，但使用手機App購票更順暢，市民可在App Store或Google Play搜尋「12306」並下載App。

高鐵一般提早15日公開預訂車票。（港鐵圖片）

西九龍站線上購票的預售期為15日至開車前45分鐘

線上購票服務時間為上午5時至凌晨1時，逢周二為上午5時至午夜12時。一般情況下，線上購票的預售期為15天至開車前30分鐘。如出發站為香港西九龍站，線上截止售票時間為開車前45分鐘。

出發日期／最早購票日期



2月17日（年初一）／2月3日 周二

2月18日（年初二）／2月4日 周三

2月19日（年初三）／2月5日 周四

2月20日（年初四）／2月6日 周五

2月21日（年初五）／2月7日 周六

2月22日（年初六）／2月8日 周日

2月23日（年初七）／2月9日 周一



高鐵12306購票步驟一︰建立乘車人名單

市民購票前先準備「乘車人名單」，註冊用戶資料已列在乘車人名單上，惟市民為親朋好友購票，可在添加在乘車人名單中，最多可添加15位乘車人。所有乘車人均須通過實名驗證，即需要提供回鄉證資料，並接受內地及港澳台的手機號碼作為聯繫方式。

高鐵12306購票步驟二︰選擇車次及車廂等級

選擇出發地、目的地及日期，按「查詢車票」，其後選擇車次、車廂等級及乘車人。查詢結果將顯示相關的車次、出發／到達時間、車程時間、各車廂等級的剩餘座位資訊。如無剩餘座位會顯示為「候補」，可按指示候補所需車次。

高鐵12306購票步驟三︰選擇乘車人並確認車票資料

在「確認訂單」中勾選所有乘車人，再選擇座位偏好，核對所有資料後按「提交訂單」。有一點要注意，每個有效身份證明文件，只可購買一張同一乘車日期及同一車次的車票。

高鐵12306購票步驟四︰付款及完成交易

用戶須在指定時限內完成線上支付，並再次核對車票資料，完成上述步驟後按「立即支付」，確認費用後再按「確認支付」，提供Visa及Mastercard信用卡、銀聯及其他內地指定付款方式付款，若取消訂單超過3次，當日不可在線上購票。

港鐵提供12306的影片教學︰按此