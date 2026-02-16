農曆新年｜盆菜加價無影響銷情　餐飲業界憂搶去酒樓黃金檔期生意

今日（16日）為年廿九大除夕，料有不少人不欲到酒樓吃套餐，早已預訂盆菜在家中團年。有專營盆菜的餐飲公司指，今年訂單量與去年差不多，尤其提供十多人份量的大盆菜最受歡迎，但由於食材價格上漲，售價也較去年略為增加，不過無影響銷情。



香港餐飲聯業協會會長黃家和指，盆菜加價無影響銷情，反映這項傳統食品在港仍有市場。他形容不少港人疫後的餐飲模式出現轉變，連過節也改為留在家中慶祝，作為節慶食品、運送方便的盆菜變成首選，加上其售價不高，很多市民也能負擔，令盆菜歷久不衰，惟黃家和憂心或會搶去不少酒樓食肆的新年黃金檔期生意。



適合多人進食，同時又具備節日風味的盆菜是其中一項農曆新年期間受歡迎的食品。（資料圖片／余俊亮攝）

「喜臨門盆菜」獨沽一味 秉持傳統不改配方 加價50元無礙銷情

推廣鄉村風味及正宗盆菜的「喜臨門盆菜」一直只售賣一款盆菜。負責人胡先生指，這款盆菜是圍村傳統，所以不論配料還是份量也不會改變。根據店舖網站，他們的盆菜有9款材料，包括祖傳秘製腩肉、家鄉鹹雞、蠔油炆冬菇、五香芋頭、特製魚蛋、豉油大蝦 、鮮味魷魚、醬爆豬皮、香滑支竹和清甜蘿蔔，份量則定在12人份。

被問及客人會否查詢份量較小的盆菜，胡先生則表示由於店舖希望秉持傳統，所以不會考慮更改配方。

「喜臨門盆菜」網頁截圖。

雖然如此，但喜臨門盆菜今年的訂單量暫時與去年差不多。不過，恪守傳統的同時，他們同樣也面臨挑戰。胡先生指，雖然沒有明確計算，但不論是員工薪金或是入貨成本，均比去年上漲，所以盆菜售價亦相應微調，由去年的1,550元加至今年的1,600元。他們在年初二（18日）便會截單。

盆菜負責人指12至15人份最受歡迎 售價略增3%仍無減少訂購量

另一家盆菜店「四季盆菜」負責人梁先生同樣指銷情與去年差不多。他們推出了6款盆菜，每款也分為三款大小。梁先生指，12至15人份的「大盆」最受歡迎，因為預訂盆菜的多是大家庭。根據店舖網站，6款盆菜中，售價最貴的是節日限定的「極品金蠔花膠鮑魚盆」，大盆售價2,400元，最便宜的是「健康素食佛祖盆」，大盆售價1,320元。

梁先生表示，由於食材成本上漲等原因，今年盆菜的售價較去年微升3%，但都無減少訂購數量，該公司更於周日年廿八已截單。

「四季盆菜」網頁截圖。

黃家和指港人疫後改家中過節 社團企業辦盆菜宴 令盆菜需求增

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，盆菜銷情反映這項傳統食品在港仍有市場。他表示，自疫情後，很多人也改為留在家中過節，盆菜作為節慶食品、運送方便，自然是首選。另外，許多社團、企業機構亦會在農曆新年期間舉辦慶祝活動，很多時會辦盆菜宴，同樣對盆菜有重大需求。他又指，盆菜售價不高，很多市民也能負擔，亦是其歷久不衰的原因。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／馬楚烽攝）

記者以「喜臨門盆菜」一個12人份量的盆菜計算，售價1,600元，除開每人只需約133元。至於「四季盆菜」6款盆菜中，售價由高至低位列第四的「原隻鮑魚富貴盆」，大盆售1,560元，以12人計，每人則需130元。相反，酒樓團年飯及農曆新年期間，主要推套餐及飲宴酒店，每席12人動輒3千多元以上，每人平均至少花費約300元，較訂盆菜的開支高。

雖然黃家和樂見盆菜受歡迎，但亦憂慮可能分薄飲食業其他持份者的利潤，他稱擔心盆菜訂購量增，會搶去不少酒樓食肆在農曆新年的黃金檔期生意。