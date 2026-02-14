農曆新年｜龍寶酒家年糕券佐敦店拒換　店員：印券時未開業

農曆新年將至，不少市民辦年貨，多間酒家預先推出糕點券，吸引消費者購買。有市民日前指，龍寶酒家年糕券上可兌換地點印有龍寶酒家佐敦分店，但到店後卻無法兌換年糕，疑似受騙。佐敦龍寶酒家店員今日（14日）表示，印刷年糕券時，佐敦店尚未開業，而現時店舖未有售賣年糕，故無法兌換，建議持券人到其他分店換領。



有市民表示，收到親戚送贈的年糕券，特意前來兌換，看過告示後才發現此分店不設換領。（洪芷菁攝）

佐敦龍寶酒家門外及櫃檯貼出告示，指該店未有售賣賀年糕券，亦不提供其他分店糕券兌換，「不便之處，敬請原諒」。記者向店員查詢，對方解釋因該分店新開，未有售賣年糕，故無法兌換，但可到其他分店換領。

換糕撲空顧客感疑惑：為何當初券上會印有未開業佐敦店？

今日下午現場所見，有三名持券戈前來換年糕，均白走一趟。一名不願受訪的市民手持年糕券到場，逗留片刻後離開，離開時手上仍握着券，未能成功換領。

另有一名市民也前來換領年糕而撲空。她表示，年糕券是朋友由宋皇臺分店購買後贈送給她，她因在附近上班，故前來佐敦分店嘗試換領。她引述店員解釋，因為印刷年糕券時，該分店尚未開業，但她疑惑為何券上仍印有該分店地址，店員僅表示「唔好意思」。

另一名市民則表示，收到親戚送贈的年糕券，特意前來兌換，看過告示後才發現此分店不設換領。她打算轉往其他位於九龍區的分店，並稱不會因此投訴。

年糕券列明可到深水埗總店及佐敦店等5分店換取

龍寶酒家年糕券於明日（15日）過期，券上印有6個可兌換地點，包括深水埗總店、葵芳店、葵涌恆景店、宋皇臺店、觀塘店，以及佐敦店。翻查網上資料，佐敦龍寶酒家於去年12月10日開業。