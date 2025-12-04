警員沙田衝突被圍毆羞辱　精神及家庭影響大　兩示威者須賠50萬

警員於2019年7月14日在沙田新城市廣場處理衝突時，遭示威者用雨傘毆打受傷。他稱遇襲時當眾侮辱，事後經常發惡夢及想起被打情況，兒子在校受欺凌需要轉學，他亦要調至文職工作，配槍及政府車牌被收回。男警向兩名在誶事件中被定罪的示威者追討損失，區域法院法官今(4日)下判辭，指警員雖然傷勢不算重，但事件對他的精神心理以至其家人的影響大，裁定兩示威者須向警員賠償50萬元。



原告郭兆恒，被告梁柏添及龔志遠。兩名被告在刑事審訊中承認暴動罪，於2020年被判囚4年。原告和其他同僚於2019年7月14日到沙田新城市廣場第一期三樓，恢復秩序，被告在內的示威者拳打和腳踢原告。

原告郭兆恒在區域法院。(黃浩謙攝)

警員於2019年7月14日在新城市廣場進行拘捕行動時發生衝突。（資料圖片）

次被告爭議非唯一施襲者

兩名被告缺席聆訊，其中首被告沒有提出抗辯，法官早已裁定原告就對首被告的申索勝訴；次被告承認貢任，但稱他非唯一施襲者，只負上部份責任，並爭議金額。法官在判辭指，原告被襲送院，當時他頭部有撕裂，另身體多處有瘀傷和擦傷，認為兩名被告均要負上法律責任。

被當眾羞辱子女受欺凌

至於原告稱在精神和心理創傷，原告稱他被當眾羞辱，過程被傳媒拍下，並廣泛報道，他被襲的照片，甚至遭惡意製成海報，加上辱警言論，使他成為笑柄，他子女在校亦遭受欺凌，兒子甚至被踢打。他因而要安排兒子轉校，女兒則被安排到國內讀書，以避羞辱和滋擾。原告感到痛心無助、委屈，對家人深感內疚。

因事件而造成的心理困擾持續

原告亦長期感到心理困擾，他對穿黑衣的人、沙田新城市廣場一帶等。都會過度警覺戒備，甚至驚恐。他的精神狀態持續低沉，至2022年中轉差。他曾因嚴重頭痛、長期失眠、偶爾有自殺傾向，向急症室求診。工作方面，原告復工後被安排負責文書工作，其配槍亦於2022年8月被收回。

創傷後遺症屬中等需繼續治療

精神科醫生指原告的創傷後遺症屬中等，經長期治療，情況有進展，情緒平穩，沒有表現抑鬱或焦慮，也沒再因襲擊相關的惡夢而導致失眠或頭痛，能夠應付工作。建議原告繼續接受治療，預計康復期約為2年，期間可繼續工作，毋須病假。

原告遇襲時受瀕臨死亡的恐懼

法官接納相關證據，並指本案涉及警員執行職務時受到襲擊而受傷，情節嚴重。襲擊在大型商場發生，多人目睹原告遇襲經過，兩被告曾與他人以雨傘及硬物襲擊和拳打腳踢，影片和照片更透過媒體直播及被廣泛報道。原告除受傷外，亦受嚴重屈辱，受襲時感受痛苦、尊嚴被踐踏及瀕臨死亡的恐懼。

傷勢不嚴重但精神心理及家人影響大

法官續指，原告的傷勢不算嚴重，但對其精神心理，及其家人的影響大，他並有精神症狀問題，長遠影響其工作及前途。就疼痛、痛苦及舒適生活損失、加重損害賠償等，判原告可獲54.8萬，扣除他已收取的5.3萬的僱員補償，淨賠償額為49.5萬元。法官亦頒令，兩名被告需支付原告的訟費。

原告律師陳詞被指過長願減訟費

訟費方面，法官指原告的代表大律師呈交的開案陳詞長達40多頁，但內容重複，有18頁是抄錄醫療報告。原告大律師承諾不追討英文開案陳詞的所有訟費，和中文開案陳詞的一半訟費，法官因此作出相關命令。

案件編號：DCPI 1540/2022