發展局：3商業地擬建學生宿舍涉4500宿位　下年度招標、不能賣散

市場對學生宿舍需求上升。發展局公布，就3幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地，發展專上教育學生宿舍，於兩個月內邀請財團提交意向書。該3幅用地初步估計涉及約4,500個宿位。發展局又指，視乎收集到的市場意向，政府最早可於2026/27年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展學生宿舍。



兩個月內邀請財團提交意向書

發展局表示，聯同教育局於去年7月推出「城中學舍計劃」後，反應理想，至今已收到24宗共涉及約5,000個宿位的申請，大多位於市區。除兩宗涉及於私人土地興建新學生宿舍外，其餘為改裝現有建築物，大部分涉及整幢改裝。24宗申請當中22宗已獲確認符合計劃資格，其餘兩宗處理當中。該22宗個案的負責方正陸續按放寬發展管制措施尋求審批，有關政府部門正全速處理收到的規劃申請及建築圖則。

首次公開賣地作學生宿舍發展

發展局發言人表示，除便利市場改裝現有商廈及在現有私人土地興建該等宿舍，正如去年《施政報告》建議，亦可透過賣地方式推出合適作學生宿舍發展的用地，此將是首次透過於公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展。

意向書邀請文件建議的3幅用地均位於市區或擴展市區，附近社區及商業設施亦比較完善，用地劃為「商業」用途，按計劃發展學生宿舍將毋須另行提交規劃申請。有關用地已作土地平整，並具備基本基建。

3幅均為「熟地」 加入轉讓限制不能賣散

發言人表示，3幅用地都是「熟地」，且在規劃用途和發展參數方面適宜作學生宿舍，好讓中標者在最短時間內建成學生宿舍，以回應專上學生宿位需求。視乎收集到的市場意向，政府最早可於2026至27年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展學生宿舍，初步擬在地契中限制有關土地只可以作學生宿舍用途，並加入轉讓限制不能賣散，即如需轉讓，只可以整個發展轉讓，以確保用地上的學生宿舍能整體發展及營運。建築規約期暫建議為48個月。

中原投資旗下首個學生宿舍項目尖沙咀「一步居·117」。