宏福苑大火｜孫玉菡：毫無保留配合獨立委員會　地盤禁煙明年推

大埔宏福苑大火，政府將成立由法官主持的獨立委員會，查清八大問題，包括施工安全要求、相連利益、用料清單等。勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處會「毫無保留」配合委員會工作，包括提交任何資料。



他又指當局正着手研究地盤全面禁煙，包括以「先訂立，後審議」方式處理修改相關附屬法例，亦會考慮設立定額罰款。待新一屆立法會上任，政府便會第一時間呈交審議。



（資料圖片／廖雁雄攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，宏福苑暫時仍有13戶住戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難。（夏家朗攝攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，相信各政府部門會「毫無保留」配合獨立委員會的工作。以其轄下勞工處為例，如果委員會需要任何資料，處方必定會全力配合、毫無保留提供。他又強調，今次事件一定要弄個水落石出，「必要負責的人，一定要負責」。

另外，孫玉菡指當局正著手研究地盤全面禁煙，包括以「先訂立，後審議」方式處理修改相關附例，期望新一屆立法會一上任便呈交審議，預計最快需時約49天。他又提到，現時有關法例以檢控形式執行，當局正考慮改為定額罰款，認為可以加快執法工作，及警惕工人不要輕易犯法。