宏福苑大火｜孫玉菡：毫無保留配合獨立委員會 地盤禁煙明年推
撰文：林遠航
出版：更新：
大埔宏福苑大火，政府將成立由法官主持的獨立委員會，查清八大問題，包括施工安全要求、相連利益、用料清單等。勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處會「毫無保留」配合委員會工作，包括提交任何資料。
他又指當局正着手研究地盤全面禁煙，包括以「先訂立，後審議」方式處理修改相關附屬法例，亦會考慮設立定額罰款。待新一屆立法會上任，政府便會第一時間呈交審議。
勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）在無綫電視節目《講清講楚》表示，相信各政府部門會「毫無保留」配合獨立委員會的工作。以其轄下勞工處為例，如果委員會需要任何資料，處方必定會全力配合、毫無保留提供。他又強調，今次事件一定要弄個水落石出，「必要負責的人，一定要負責」。
另外，孫玉菡指當局正著手研究地盤全面禁煙，包括以「先訂立，後審議」方式處理修改相關附例，期望新一屆立法會一上任便呈交審議，預計最快需時約49天。他又提到，現時有關法例以檢控形式執行，當局正考慮改為定額罰款，認為可以加快執法工作，及警惕工人不要輕易犯法。
宏福苑大火一戶一社工｜13戶未能聯絡 孫玉菡：不排除全戶罹難宏福苑火災｜陳國基：拆棚網非「懲罰」承辦商 將推新守則保安全宏福苑大火｜陳美寶感謝各界支援災民：愈艱難愈體現守望相助重要宏福苑大火｜維持159人遇難 警安排家屬下星期初DNA採樣辨認遺體宏福苑大火｜運輸署支援入住過渡屋災民 增往來大埔巴士小巴服務宏福苑大火災｜拆網今最後限期 搭棚業：仍有部份承辦商未能完成