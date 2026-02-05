被批處理投訴過慢　醫委會：各程序涉多方參與　修例與否政府決定

申訴專員公署今日（5日）公布有關醫委會秘書處處理投訴的主動調查行動報告，批評醫委會處理投訴過慢，在2020年至2025年期間，有11宗個案竟需時10至15年才完成處理或仍在處理中。



醫委會發新聞稿回應報告指表示，現行處理針對註冊醫生的投訴，有三個階段的法定程序，各個階段涉及多方參與，該會一直以來「依法循規」審慎處理投訴個案，以確保程序公義，「惟這將無可避免令個別個案處理時間有所延長。」



醫委會又指，任何針對醫委會法定職權的改進措施，必須合乎《醫生註冊條例》，至於有否需要修例，「則屬政府及立法會的權限」。



申訴專員公署今日（5日）公布有關醫委會秘書處處理投訴的主動調查行動報告，透露在2020年至2025年期間，有11宗個案需時10至15年才完成處理。（資料圖片）

醫委會表示，現行醫委會針對註冊醫生投訴調查，按現行法定框架有三個階段的法定程序，各個階段涉及多方參與，包括投訴人、被投訴醫生、雙方的法律代表、專家證人以及初步偵訊委員會和研訊小組等。

醫委會稱，該會一直以來，依法循規審慎處理投訴個案，嚴格按照既有法律框架下的法定程序進行全面妥善的調查，過程中致力保障相關各方的合法權利和充分參與，包括給予雙方合理的答覆時間、獲取相關領域的專家意見及其他必要資料、安排恢復後續研訊等，以確保程序公義，惟這將無可避免令個別個案處理時間有所延長。

醫委會強調，任何針對醫委會相關法定職權的改進措施，必須合乎《醫生註冊條例》及其相關法定程序。至於有否需要修例，則屬政府及立法會的權限。如《醫生註冊條例》及其附例於日後有任何修訂，會全力配合落實。

新聞稿又指，醫委會自成立至今已過一個半世紀，一直秉持「行公義，守專業，護社羣」的使命，在專業自主規管的原則下，履行一系列與醫療專業息息相關的獨立法定職能和權力。醫委會將會詳細研究報告內所提出的各項建議，在本身的法定職能和權力範圍內作合適跟進。