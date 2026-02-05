醫委會拖延個案｜陳凱欣促複雜案3年內為目標　拆審裁權增公信力

醫委會處理投訴「大塞車」，申訴專員公署今天（5日）發表調查報告，揭發2020年起最少有11宗投訴歷時10至15年才完成處理，秘書處只由一名職員負責處理全部由偵委會轉呈研訊小組紀律研訊的個案。



罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年懷疑因醫療事故變成植物人，4年後心衰竭離世。協助家屬討回公道的選委界立法會議員陳凱欣表示，天瑜爸爸等候醫委會近5年仍聆訊無期，除了促請盡快抽出久等個案處理，不應等修例之外，認為改革後的醫委會應以3至5年完成處理個案為目標，簡單個案1年內要完成，但原則是越快越好。



她說，醫委會集多權於一身，包括接受投訴、篩選、判決等，易讓人感覺不公允，倡分拆獨立審裁機構處理。



申訴專員公署報告新鮮出爐，陳凱欣希望當局認真審視改革，對醫患關係相當重要，不要只為著急，擔心若最後改革效果不佳，市民也是會失望。她接受《香港01》查詢時說，以往接到很多個案反映「塞車」，惟分不到哪方面出現問題，多謝公署報告。

惟她指單靠一份申訴專員公署報告未必查找到很多不足，包括社會關注醫委會集多項權力於一身，「接受投訴係佢，篩選又係佢，幾時聆訊又係佢，審裁又係佢，審裁完究竟停牌定點，又係醫委會」，形容會令人感覺不公允，建議分拆審裁權力予獨立審裁機構作判決、判刑。

咁多功能集醫委會於一身，造成咁多投訴。你會唔會見到一單打劫謀殺，警方負責埋裁決，唔會㗎嘛。 選委界立法會議員陳凱欣

陳凱欣

除了醫委會的功能，陳凱欣亦關注醫委會不設覆核機制。她舉例可能部分個案等候十年聆訊，最後醫委會永久終止研訊，家屬或病人最後都要花時間耍訴諸法庭處理，或者雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，由局長開口才解決。她認為，醫委會要有覆檢能力或渠道供投訴人選擇。

天瑜爸爸個案完全沒甚溝通， 只是一封信，牽涉人命，就這樣呆等5年。 陳凱欣

陳凱欣

對於申訴專員公署調查報告揭發，2020年起最少有11宗投訴歷時10至15年才完成處理，陳凱欣表示醫委會目前每年只處理30至50宗個案，未來處理個案的原則應越快越好，視乎個案複雜程度，複雜個案3至5年內完成處理比較理想，坦言「去到5年已經好誇張」，「天瑜爸爸，等一年等如等十年，折磨大家，去到7年就好難接受」。她促請盡快抽出久等個案完成，不應等修例後才處理。