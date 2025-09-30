關愛隊第二期｜455隊出爐有6隊換承辦團體　新家園協會包辦7隊

關愛隊455隊關愛隊遴選結果出爐，除了較第一期增加3隊，有至少6隊關愛隊更換承辦團體，分布在西貢、沙田、屯門及大埔，為期兩年。其中，新家園協會承辦7隊關愛隊，成為最多的團體，包括東區、觀塘，油尖旺、深水埗及黃大仙。



民青局局長麥美娟說第一期關愛隊共探訪約58萬個長者戶和其他有需要住戶，提供約8.9萬次簡單家居或其他支援服務，以及舉辦約4.5萬項地區活動。她期望第二期關愛隊繼續善用經驗，在已建立的地區網絡上，將服務做得更深更廣，為市民帶來更多的獲得感和幸福感。



關愛隊成員亦向居民派發單張，提高市民意識，呼籲做好防蚊措施。（梁鵬威攝）

6隊關愛隊更換承辦團體 西貢佔3隊

455隊獲選第二期關愛隊的團體，大部分與第一期相同。民青局局長麥美娟說為確保服務無縫銜接，並善用在第一期服務下的穩固服務網絡，各區的民政事務處優先邀請第一期承辦團體考慮繼續服務。

有6隊更換承辦團體，最多的是西貢區，有3隊，涉及白沙灣、翠林及富藍關愛隊。大埔、沙田、屯門分別有1隊更換承辦團體。

今年首宗基孔肯雅熱（又譯屈公病）患者為居於觀塘安達邨12歲男童。當區關愛隊及區議員8月3日於邨內派發防蚊物資包。（廖雁雄攝）

新家園協會承辦7隊關愛隊 遍佈港九

第二期關愛隊服務為期兩年，至2027年9月30日。翻查名單，新家園協會承辦7隊關愛隊，成為最多的團體，分別是東區翡翠、觀塘區觀塘中心、觀塘區油翠、油尖旺區九龍站、油尖旺區奧運、深水埗區長沙灣、黃大仙區東美。

圖右二為新家園協會董事會主席許榮荗。（林若勤攝）

新家園協會2010年6月成立，是協助新來港、少數族裔和其他弱勢社群融入社區的慈善機構，核心價值為平等、關愛、尊重、團結、卓越。創會會長、董事會主席為世茂集團創辦人許榮茂，恒基兆業地產集團副主席李家傑，是永遠榮譽會長。

今期新增三個小區，相關的民政事務處邀請了早前通過遴選的團體提交建議服務計劃書。遴選工作通過兩層架構，先由各區民政事務專員主持的地區關愛隊評審及統籌小組評審，有關評審結果由民青局局長主持的全港關愛隊評審及督導小組審批。